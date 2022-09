अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान ने गुरुवार को अपनी टीम का ऐलान कर दिया. 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट के लिए उसने मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) को कप्तान नियुक्त किया है. टीम ने एशिया कप में कमजोर प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है.Also Read - T20 World Cup- भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट तो सब बिक गए, लेकिन अब भी स्टेडियम में मैच देखने का है मौका

एशिया कप में भाग लेने वाले सदस्यों में से समीउल्लाह शिनवारी, हशमतुल्लाह शाहिदी, अफसर जजई, करीम जनत और नूर अहमद को शामिल नहीं किया गया है. वहीं दरविश रसूली, कैस अहमद और सलीफ साफी को 15 सदस्यीय दल का हिस्सा बनाया गया है. इसके साथ ही अफसर जजई, शरफुद्दीन अशरफ, रहमत शाह और गुलबदीन नैब को रिजर्व के तौर पर रखा गया है.

Afghanistan Cricket Board today announced its 15-member squad for the ICC @T20WorldCup 2022, which will be played from 16th October to 13th November in Australia.

