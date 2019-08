अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले टेस्ट मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम और 13 सितंबर से होने वाले जिम्बावे तथा बांग्लादेश के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का एलान किया है. इस पूरे दौरे में टीम का कमान ऑफ स्पिनर राशिद खान के हाथों सौंपा गया है. आईसीसी विश्व कप 2019 में टीम के खराब प्रदर्शन को देखते हुए और गुलबदीन नैब के अस्थायी फॉर्म को नजर में रखते हुए बोर्ड ने आगामी सभी दौरे की कप्तानी राशिद के हवाले कर दिए .

ACB selection committee announced a 15-member squad today for the only test against @BCBtigers as well as a 17 member squad for the T20I triangular series that will also feature @ZimCricketv .

Read more: https://t.co/POyq7dfkC5 pic.twitter.com/ObqO1J1L94

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 20, 2019