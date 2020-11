अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Afghanistan Cricket Team) के कप्तान असगर अफगान (Asghar Afghan) दूसरी बार शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दरअसल, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन असगर ने दूसरी बार सगाई की है. यह उनकी दूसरी शादी होगी क्योंकि इससे पहले उनकी पहली पत्नी से 5 बच्चे हैं. Also Read - दिसंबर में AUS दौरे पर टेस्‍ट मैच खेलेगा AFG, भारत के खिलाफ भी होनी है सीरीज

32 साल के असगर ने 111 वनडे में 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं Also Read - Rajasthan crisis: FSL की रिपोर्ट आने के बाद लिए जाएंगे आरोपियों की आवाज के नमूने

32 वर्षीय असगर अफगानिस्तान के सफलतम कप्तानों में से एक हैं. उन्होंने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अफगानिस्तान के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. साल 2009 में स्कॉटलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले असगर ने 111 वनडे मैचों में कुल 2356 रन बनाए हैं जिसमें 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है. Also Read - राशिद खान बोले-रिषभ पंत जब लय में होते हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल है, भारत-अफगानिस्तान वनडे टीम का किया चयन

आयरलैंड के खिलाफ साल 2010 में टी20 इंटरनेशनल में कदम रखने वाले असगर ने 69 टी20 मैचों में अब तक कुल 1248 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए. असगर ने भारत के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट मैचों में डेब्यू किया. ये अफगानिस्तान का पहला टेस्ट मैच था जो बैंगलोर में खेला और सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया था. इसके बाद से असगर ने 4 टेस्ट मैचों में कुल 249 रन जुटाए हैं जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है.

अफगानिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने दी सगाई की जानकारी

असगर अफगान की दूसरी सगाई की जानकारी अफगानिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने दी है. इब्राहिम अहमद ने ट्वीट किया, ‘अफगानिस्तान के नेशनल क्रिकेट टीम के कप्तान असगर अफगान ने दूसरी बार सगाई की है. उनकी पहली पत्नी से 5 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा भी है. कप्तान को दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं.’

Afghanistan national captain @MAsgharAfghan got engaged for the second time in his life.

He has five childrens include a son from his first wife.

Congratulations r the second inning skipper. pic.twitter.com/tYFQiDw5vO

— M.ibrahim Momand (@IbrahimReporter) November 11, 2020