अफगानिस्तान और आयरलैंड (Afghanistan vs Ireland) की टीमें गुरुवार से UAE में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज करेंगी. ये दोनों टीमें यहां सिर्फ वनडे सीरीज ही खेलेंगी और सीरीज के तीनों मैच अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेले जाएंगे.

दोनों टीमों के लिए यह सीरीज बेहद खास है क्योंकि यह 2020-23 ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, जिससे 2023 में भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में 7 टीमों को सीधे इस वर्ल्ड कप में क्वॉलिफिकेशन का मौका मिलेगा. कोविड- 19 के बाद अफगानिस्तान की इस सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार फिर वापसी हो रही है.

जानें भारत में कब और कहां देख सकते हैं AFG vs IRE ODI मैच की LIVE Streaming

Afghanistan vs Ireland 1st ODI Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, live starts at 11.30 AM IST

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच मैच कब खेला जाएगा?

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच गुरुवार (21 जनवरी 2021) को खेला जाएगा.

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच का पहला वनडे कहां खेला जाएगा?

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहला वनडे मैच शेख जायेद स्टेडियम, अबू धाबी में खेला जाएगा.

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहला वनडे मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहला वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 11.30 बजे से खेला जाएगा.

अफगानिस्तान और आयरलैंड क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे मैच में कितने बजे टॉस होगा?

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे होगा.

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहले वनडे का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच का Live Telecast भारत में नहीं होगा.

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच का Live Streaming कहां देख सकते हैं?

अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच पहले वनडे मैच की Live Streaming भारत में आप फैनकोड Fancode पर देख सकते हैं.