Afghanistan vs Zimbabwe, 1st T20I: अफगानिस्तान-जिम्बाब्वे के बीच आबु धाबी में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें अफगानिस्तान ने 48 रन से जीत दर्ज कर 3 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है.

शेख जायद स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर 198 रन बनाए. सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने करीम जनत के साथ पहले विकेट के लिए 8 ओवरों में 80 रन की साझेदारी की. करीम 22 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

He has taken just 26 balls to score it. #AFGvZIM ➡️ https://t.co/EnxwWlgVcA pic.twitter.com/9XxD7m6gGE

इसके बाद गुरबाज ने कप्तान असगर अफगान के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर की ओर ला दिया. गुरबाज 45 बॉल में 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद असगर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 38 गेंदों में 8 बाउंड्री की मदद से 55 रन अफगानिस्तान के खाते में जोड़े, जिसकी मदद से टीम ने विशाल स्कोर खड़ा किया. विपक्षी टीम की ओर से रिचर्ड नगर्वा और ब्लेसिंग मुजरबानी ने 2-2 विकेट झटके.

An all-round performance in the first T20I has given Afghanistan a 48-run win over Zimbabwe.

