Afghanistan vs Zimbabwe, 2nd T20I: करीम जनत (53), उस्मान गनी (49) और मोहम्मद नबी (40) की शानदार बल्लेबाजी के बाद अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत अफगानिस्तान ने शुक्रवार को शेख जायेद स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 45 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और साथ ही उसने सीरीज भी जीत ली है.

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 193 रन का विशाल स्कोर बनाया. टीम के लिए जेनत ने 38 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्के, गनी ने 34 गेंदों पर पांच चौके और दो छक्के जबकि नबी ने 15 गेंदों पर दो चौके और चार छक्के लगाए. उनके अलावा कप्तान असगर अफगान ने नाबाद 14 रन बनाए. जिम्बाब्वे की ओर से, ब्लेसिंग मुजरबानी ने दो और रिचार्ड एन, डोनाल्ड तिरिपानो तथा रेयान बुर्ल ने एक-एक विकेट लिए.

Afghanistan win! 👏

They secure a 45-run victory after bowling out Zimbabwe for 148, with Rashid Khan taking three wickets in an over!#AFGvZIM ➡️ https://t.co/F6MUjfiFYM pic.twitter.com/i6TX1gV95Y

— ICC (@ICC) March 19, 2021