Afghanistan vs Zimbabwe, 2nd Test: अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन फॉलोऑन खेलने को मजबूर कर दिया है. जिम्बावे अपनी पहली इनिंग में 287 रन पर ऑलआउट हो गया. इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पहली पारी के आधार पर 258 रन की लीड बना ली. Also Read - AFG vs ZIM, 2nd Test: अफगानिस्तान ने बनाया टेस्ट पारी में अपना सबसे बड़ा स्कोर

राशिद खान (4/138) और आमीर हम्जा (73/3) की शानदार गेंदबाजी से अफगानिस्तान ने शेख जाएद स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में शुक्रवार को जिम्बाब्वे की पहली पारी में 91.3 ओवरों में ऑलआउट कर उसे फोलोऑन खेलने को मजबूर किया. Also Read - टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तान बल्लेबाज बने हशमतुल्ला शाहिदी

अफगानिस्तान ने हशमतुल्लाह शाहिदी (200) और कप्तान असगर अफगान (164) की दमदार पारियों के दम पर अपनी पहली पारी चार विकेट पर 545 रन पर घोषित की थी. जिम्बाब्वे की टीम ने तीसरे दिन बिना किसी नुकसान के 50 रन से आगे खेलना शुरू किया और मेसवुरे और कसुजा ने पहले विकेट के लिए 91 रन की साझेदारी कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई. Also Read - AFG vs ZIM: अफगान का शतक और हशमतउल्लाह की फिफ्टी से बड़े स्कोर की ओर अफगानिस्तान

हालांकि कसुजा और मेसवुरे के आउट होने के बाद जिम्बाब्वे की पारी लड़खड़ा गई. इसके बाद सिकंदर राजा और तारिसई मुसाकांदा ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन राशिद ने इन दोनों खिलाड़ियों को आउट कर जिम्बाब्वे को संभलने का ज्यादा देर मौका नहीं दिया.

A good day for Afghanistan in Abu Dhabi!

Zimbabwe go to stumps on 24/0, trailing by 234 runs, after they were bowled out for 287 in the first innings.#AFGvZIM https://t.co/Go0bOAx1vG pic.twitter.com/emRpuKEBe4

— ICC (@ICC) March 12, 2021