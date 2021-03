Afghanistan vs Zimbabwe, 2nd Test: अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को आबु धाबी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट से मात देकर सीरीज बराबरी पर खत्म की. इस मुकाबले में अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज राशिद खान ने कुल 11 विकेट झटके. Also Read - Afghanistan vs Zimbabwe, 2nd Test: राशिद खान ने झटके 11 विकेट, अफगानिस्तान की सीरीज में बराबरी

राशिद खान ने पहली पारी में 36.3 ओवर फेंके, जिसमें उन्होंने 138 रन देकर 4 शिकार किए. वहीं दूसरी इनिंग में उन्होंने 62.5 ओवर फेंके और 137 रन देकर 7 शिकार किए. इस मैच में राशिद खान ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड कर लिया है. Also Read - AFG vs ZIM, 2nd Test, Day 3: जिम्बाब्वे ने टेके घुटने, अफगानिस्तान ने किया फॉलोऑन खेलने को मजबूर

राशिद खान ने इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में कुल 99.2 ओवर गेंदबाजी की, जो 21वीं सदी में टेस्ट मैच के दौरान किसी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक ओवर रहे. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शेन वॉर्न के नाम था, जिन्होंने साल 2002 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध 98 ओवर गेंदबाजी की थी. Also Read - AFG vs ZIM, 2nd Test: अफगानिस्तान ने बनाया टेस्ट पारी में अपना सबसे बड़ा स्कोर

Congratulations to everyone @rashidkhan_19 @Hashmat_50 @RahmatShah_08 @IZadran18 To level the series pic.twitter.com/xNUUO0gq6x

बता दें कि मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने हशमतुल्लाह शाहिदी (नाबाद 200) और कप्तान असगर अफगान (164) के दम पर पहली पारी में 4 विकेट खोकर 545 रन बनाए, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे पहली इनिंग में 287 रन पर ढेर हो गया.

Afghanistan win the second Test by six wickets and level the series 1-1 👏

Who impressed you the most in this match?#AFGvZIM https://t.co/Go0bOAx1vG

📷 @AbuDhabiCricket pic.twitter.com/KaybfQshi3

— ICC (@ICC) March 14, 2021