अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इस समय भारत में वेस्टइंडीज के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेल रही है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जारी इस टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज के भारी-भरकम 26 वर्षीय खिलाड़ी रहकीम कॉर्नवाल (Rahkeem Cornwall) छाए रहे.

लखनऊ वनडे : अफगानिस्तान ने टीम इंडिया को 152 रन पर किया ढेर, 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके

रखीम की ऑफ स्पिन गेंदों के सामने विंडीज के बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझते रहे और अपना विकेट गंवाते रहे. नतीजतन विंडीज की पहली पारी महज 187 रन पर सिमट गई.

रहकीम ने 25.3 ओवर की गेंदबाजी में 5 ओवर मेडन डालते हुए 75 रन खर्च कर कुल 7 विकेट अपने नाम किए. यह पहला मौका है जब रहकीम में टेस्ट की एक पारी में 5 या इससे अधिक विकेट निकाले हैं.

B’Day Special: सुरेश रैना के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका ये गाना

करियर का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे रहकीम 1971 के बाद पहली पारी में सबसे अधिक विकेट झटकने वाले विंडीज के पहले स्पिनर बन गए हैं. इससे पहले विंडीज के पूर्व स्पिन गेंदबाज जैक नोरिएगा ने 1971 में 95 रन खर्च कर 9 विकेट अपने नाम किए थे.

1.2.3.4.5.6.7

Yes! 7 for 75

Rahkeem Cornwall is the bowling hero with amazing figures in his 2nd Test match

Best first innings figures by West Indies spinner since Jack Noriega’s 9-95 back in 1971.

AFG 187 all out#AFGvWI

Live Scorecard ⬇️https://t.co/BUwjGoxgGr pic.twitter.com/31AYqFQo4v

— Windies Cricket (@windiescricket) November 27, 2019