भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह ना मिलने के बाद टीम मैनेजमेंट, कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और बीसीसीआई (BCCI) सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं।

साहा ने कहा कि टीम मैनेजमेंट ने उनसे साफ कहा है कि अब उन्हें टीम इंडिया में नहीं चुना जाएगा, जिसके बाद कोच द्रविड़ ने उन्हें रिटायरमेंट पर विचार करने के लिए कहा।

बंगाल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने ये खुलासा भी किया कि पिछले न्यूजीलैंड टेस्ट के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद अध्यक्ष गांगुली ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 'जब तक मैं बीसीसीआई में हूं, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है'।

इस दौरान साहा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर व्हाट्सएप चैट का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इस चैट में एक प्रतिष्ठित खेल पत्रकार साहा को धमकी देता नजर आ रहा है।

After all of my contributions to Indian cricket..this is what I face from a so called “Respected” journalist! This is where the journalism has gone. pic.twitter.com/woVyq1sOZX

— Wriddhiman Saha (@Wriddhipops) February 19, 2022