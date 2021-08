Olympics, Tokyo Olympics 2020, Bajrang Punia, Wrestling, Team India, Bronze medallist: नई दिल्ली: टोक्‍यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020 ) में पहलवानी (Wrestling ) में कांस्य पदक जीतने वाले (Bronze medallist) बजरंग पुनिया (Bajrang Punia) ने बताया कि सेमीफ़ाइनल मैच में हारने के बाद वह बहुत अधिक निराश थे. पूनिया ने बताया, मैं बात करने के मूड में नहीं था. एक मैच हारने के बाद एक एथलीट से ज्‍यादा कोई निराश नहीं होता है…. मैं पूरी रात मुश्किल से 2-3 घंटे सो पाया. मैंने आगे देखने और पदक जीतने का फैसला किया. ओलंपिक में उस (सेमीफ़ाइनल) मैच के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था. उन्‍होंने कहा, मैं अब स्वर्ण पदक से चूक गया हूं, लेकिन अपनी कमजोरियों पर काम करूंगा और पेरिस में शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करूंगा.Also Read - Tokyo Olympics 2020: Neeraj Chopra पर CSK भी करेगी धनवर्षा, टीम की विशेष जर्सी के साथ मिलेंगे इतने करोड़

I wasn’t in mood to talk. No one is more disappointed than an athlete after losing a game….I hardly slept for 2-3 hrs entire night. I decided to look forward &win a medal as there wasn’t a point thinking about that(semifinals) match in #Olympics :#Bronze medallist Bajrang Punia pic.twitter.com/2oPMqEC2V3

— ANI (@ANI) August 8, 2021