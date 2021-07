सोशल मीडिया पर अभी सुरेश रैना (Suresh Raina) का जातीय विवाद थमा भी नहीं था कि उनके बाद भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अपना राग शुरू कर दिया. रवींद्र जडेजा ने टि्वटर पर राजपूत ब्वॉय फॉरएवर लिख दिया. इसके बाद यहां पर कई मिले जुले रिएक्शन (Ravindra Jadeja Trolled on Twitter after Remark on Casts) सामने आने लगे. इससे पहले रैना ने TNPL में कॉमेंट्री के दौरान खुद के ब्राह्मण (Suresh Raina Brahmin) होने की बात कही थी, जिससे सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा.Also Read - India tour of England: अभ्यास मैच में चोटिल हुए भारतीय खिलाड़ी; स्क्वाड में केवल 22 फिट क्रिकेटर मौजूद

हालांकि बाद में सुरेश रैना (Suresh Raina) के समर्थन में भी कई ट्वीट्स होने लगे और टि्वटर पर देखते ही देखते #IsupportSureshRaina (आईसपॉर्ट सुरेश रैना) और आई एम ब्राह्मण (#IAmBrahmin) खूब ट्रेंड करने लगा. इस बीच रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के इस ट्वीट पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. जडेजा (Ravindra Jadeja Tweet) ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हैशटैग राजपूत ब्वॉय फॉरएवर जय हिंद’ इस ट्वीट के साथ जड्डू ने तिरंगा भी शेयर किया. Also Read - IND vs ENG: इंग्लैंड दौरे पर भारत को तीसरा झटका, Washington Sundar भी चोटिल होकर बाहर

जडेजा के इस ट्वीट पर मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं. कुछ उन्हें हिंदुस्तानी और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि रखने की सीख दे रहे हैं तो कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग उनके ट्वीट को अपना समर्थन दे रहे हैं.

U may belong to any caste right from Kshatriya, Brahman, OBC or SC. Y only Raina or Jadeja you all should be proud of your caste.

But do remember our Religion & our nationalism should stand above all. Let’s not get divided by casteism better be united on Hinduism & nationalism.

— Piyush Singh (@PiyushTweets1) July 22, 2021