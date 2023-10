VIDEO: जडेजा का हैरतअंगेज कैच, मैदान पर ही फील्डिंग कोच से कर डाली मेडल की डिमांड

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी से कमाल करने के बाद फील्डिंग से भी सभी को हैरान कर दिया. जडेजा ने अपने 10 ओवर का कोटा पूरा करने के बाद अगले ओवर में बुमराह की गेंद पर हैरतअंगेज कैच लपकते हुए खतरनाक बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम को चलता किया. जडेजा के शानदार कैच को देखकर सभी ने यही कहा- कमाल हैं जडेजा, जडेजा का कोई जवाब ही नहीं.

दरअसल, 43वें ओवर में मुशफिकुर रहीम ने बुमराह की धीमी बैक ऑफ लेंथ गेंद को कट किया जो चौके के लिए जा ही रही थी कि जडेजा ने हवा में डाईव लगाते हुए शानदार कैच लपक लिया. जडेजा ने दाहिने तरफ हवा में पक्षी की तरह उड़ते हुए ये कैच पकड़ा जिसे फैंस अब कैच ऑफ द टूर्नामेंट बता रहे हैं. इस शानदार कैच को पकड़ने के बादजडेजा ने फील्डिंग कोच की तरफ इशारा किया और कहा कि बेस्ट फील्डर का मेडल तो अब मुझे ही पहनाना पड़ेगा.

