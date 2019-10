भारतीय टीम के सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने एक बार फिर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. आश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 350 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वाइजैग टेस्ट के आखिरी दिन थ्युनिस डी ब्रॉयन को बोल्ड कर अश्विन ने ये कीर्तिमान हासिल किया. अपने 66वें टेस्ट मैच में 350वां विकेट लेकर अश्विन ने श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) की बराबरी कर ली है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेले जा रहे पहले टेस्ट के आखिरी दिन अपने पहले ही ओवर में अश्विन ने सफलता हासिल की. ओवर की पांचवीं गेंद पर अश्विन ने डी ब्रॉयन को उछाल से बीट किया और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज को बोल्ड तक अपना 350वां विकेट दर्ज किया. आश्विन के इस रिकॉर्ड की तारीफ में क्रिकेट जगत की कई हस्तियों ने उनके प्रदर्शन को सराहा है. बीसीसीआई से लेकर आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल से आश्विन को मुबारकबाद दी. ये रहें कुछ ट्वीट्स:

Congratulations @ashwinravi99 for getting fastest 350 test wickets.. wish u many more 🏏 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 6, 2019

Congratulations to @ashwinravi99 the spin wizard on his 350 Test wickets 👏👏 He is the joint fastest with Muralitharan to achieve this feat.#INDvSA pic.twitter.com/xsFr1XopWT — BCCI (@BCCI) October 6, 2019

🚨 350 Test wickets for Ravichandran Ashwin 🚨 He has dismissed Theunis de Bruyn to become the joint-fastest to the milestone alongside Muttiah Muralitharan – in just 66 matches! Follow #INDvSA LIVE 👇https://t.co/dCGJ4Pcug5 pic.twitter.com/I8XVEaBiLZ — ICC (@ICC) October 6, 2019

Now that’s some achievement…take bow Ashwin 🙌 — Abhi (@Abhishek_Negi7) October 6, 2019

अश्विन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे नंबर पर हैं. भारत के सबसे सफल स्पिनर अनिल कुंबल 619 विकेट के साथ इस सूची में पहले नंबर पर हैं. दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देप (434 विकेट) दूसरे और हरभजन सिंह (417 विकेट) तीसरे स्थान पर हैं. कॉपी फाइल करने के समय तक दक्षिण अफ्रीका ने आठ विकेट पर 117 रन बना लिए थे. प्रोटियाज ने कप्तान फाफ डु प्लेसिस (13) और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक (0) के रूप में अपने अहम विकेट जल्दी ही खो दिए.