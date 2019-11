नई दिल्ली: बीते रविवार को दिल्ली में बांग्लादेश के खिलाफ पहली टी-20 मैच में ऋषभ पंत की विकेटकीपिंग की खूब आलोचनाएं हो रही हैं. भारतीय युवा बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी-20 इंटरनेशनल मैच के दौरान स्टंप के पीछे एमएस धोनी की अनुपस्थिति में ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके.

22 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कप्तान रोहित शर्मा पर 10 वें ओवर की आखिरी गेंद पर सौम्या सरकार के खिलाफ रिव्यू लेने के लिए दबाव डाला लेकिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल इस मौके पर अनिश्चित थे. पंत के आत्मविश्वास को देख रोहित ने डीआरएस का विकल्प चुना मगर वो कामयाब नहीं हो पाए और इस तरह भारत ने अपना एक रिव्यू का मौका गंवा दिया.

इसके साथ साथ पंत ने ढेरों ऐसी गलतियां की जिससे एक बार फिर वो सवालों के घेरे में आ गए. बल्लेबाज विकेटकीपर दिनेश कार्तिक से ऊपर पंत को इस मैच में तरजीह दी गई मगर कार्तिक ने देवधर ट्रॉफी के फाइनल मैच के दौरान सोमवार को स्टंप्स के पीछे एक जबरदस्त कैच पकड़ कर अपनी कौशलता का एक बार फिर प्रमाण दे दिया और फैन्स ने इस मौके पर कार्तिक और पंत की तुलना करते हुए पंत को खूब लताड़ लगाई.

INDvsBAN 1st T20: पंत की विकेटकीपिंग से नाराज फैन्स ने किया उन्हें जम कर ट्रोल, देखें POSTS

ये हैं कुछ ट्वीट्स :

Memories of @DineshKarthik innings in the Nidhahas trophy 2018 final is still fresh in the memory. After a year now he is not in the squad. Think what would have happened if he was there yesterday #IndvsBan — Karthikeyan.G (@karthikvnr8) November 4, 2019

what a coincidence…

1.Rohit won his first IPL trophy..Reason (DK)

2.Rohit won his first clt trophy..Reason(DK)

3.Rohit won nidhash trophy..Reason(DK)

4.Rohit/ @BCCI lost t20 against bangladesh..Reason ( @DineshKarthik )… If you know what I mean🤭 — Sahil (@imsahil_27) November 4, 2019

And people call him ovwr aged..his time is over..he is 34…but the truth is that still he can fly like a bird like in 2007 where he took the stunner to dismiss smith… @DineshKarthik take a bow🙌 pic.twitter.com/a3cE8AanyN — Sahil (@imsahil_27) November 4, 2019

Rishab Pant is of no use…No batting..No wicket keeping..Wrong DRS calls…

There are lot of good keepers in India but still team is sticking with this shit.

There is Sanju Samson on bench…Ishan Kishan is also there…can also try DK again#IndvsBan #RishabhPant — Shreyash Kurulkar (@shreyash_k) November 3, 2019

Dinesh Karthik is much better choice than Pant. Well, experience matters. — V!P!N (@thevipinsingh7) November 4, 2019

रोहित शर्मा ने बताया आखिर क्‍यों वो DRS लेने के लिए रिषभ पंत की बातों में आ गए

फैन्स ने पंत को ट्रोल करते हुए कार्तिक की कामयाबी भी गिनवा दी और चयनकर्ताओं से पंत की जगह कार्तिक को टीम में शामिल करने का भी अनुरोध किया.