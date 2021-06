यूरोपियन क्रिकेट सीरीज (European Cricket Series) टी10 खेल के इतिहास में सोमवार को एक नया कीर्तिमान बना. सलामी बल्‍लेबाज अहमद मुसाद्दीक (Ahmed Musaddiq) ने 28 गेंदों का सामना कर मैच में शतक जड़ दिया. वो अंत तक डटे रहे और पारी की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हुए. Also Read - T10 क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटर ने मचाया तहलका, ओवर की सभी 6 गेंदों पर जड़े छक्के

यह मैच कुमरफील्‍ड स्‍पोर्ट्स वेरियन और टीटीसीसी हेमबर्ग के बीच खेला गया. मैच के दौरान पहली पारी के दौरान अहमद मुसाद्दीक बतौर ओपनिंग बल्‍लेबाज मैदान पर आए. उन्‍होंने 33 गेंदों पर 115 रनों की पारी खेली.

पहला ओवर अभिनन्‍दन झा ने डाला. जिसमें अहमद मुसाद्दीक (Ahmed Musaddiq) ने 26 रन बटोरे. इसके बाद उन्‍होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. क्‍या स्पिनर और क्‍या तेज गेंदबाज, उन्‍होंने अपनी पारी के दौरान सभी की खूब धुनाई की.

पांचवें ओवर में उन्‍होंने बेहरम अली की गेंद पर लगातार चार छक्‍के लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. अपनी पारी में उन्‍होंने 13 छक्‍के और सात चौके लगाए.

Musadiq Ahmed is dismissed on the final ball of the innings and KSV finish at 198/2 after 10 overs. They just fell 2 runs short of becoming the first ever team to score 200 runs in a ECS T10 match.#ecst10

— Rhitankar Bandyopadhyay (@rhitankar8616) June 7, 2021