इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ओर से बुधवार को जारी ताजा वनडे बल्लेबाजों की रैकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) शीर्ष स्थान बरकरार रखने में सफल रहे हैं जबकि गेंदबाजों की रैंकिंग में पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) दूसरे नंबर पर कायम हैं.

कोहली ने 871 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाए रखा. रोहित (855) और पाकिस्तान के बाबर आजम (829) उनके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. वहीं बुमराह 719 अंक के साथ गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर काबिज हैं जिसमें न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर हैं.

एंड्रयू बालबर्नी 4 पायदान उछले

बल्लेबाजी सूची में आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बालबर्नी (Andrew Balbirnie) साउथम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम मैच में 113 रन की पारी खेलने के बाद चार पायदान के फायदे से 42वें स्थान पर जबकि उप कप्तान पॉल स्टर्लिंग अपनी 142 रन की पारी से 26वें स्थान पहुंच गए.

कर्टिस कैम्फर (Curtis Campher) ने पहली श्रृंखला में प्रभावित किया और वह दो बार बल्लेबाजी के लिये उतरे और दोनों बार अर्धशतक जमाने में सफल रहे जिससे वह बल्लेबाजों की सूची में 191वें स्थान से प्रवेश करने में सफल रहे.

क्रेग यंग करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर

गेंदबाजी सूची में आयरलैंड के तेज गेंदबाज क्रेग यंग ने श्रृंखला में छह विकेट हासिल किये जिससे वह 40 पायदान के फायदे से अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 89वें स्थान पर पहुंच गये जबकि मार्क एडेर (छह पायदान के लाभ से 138वें स्थान) और जोशुआ लिटिल (38 पायदान के फायदे से 146वें स्थान) भी सूची में ऊपर की ओर बढ़ने में सफल रहे. इस श्रृंखला में इंग्लैंड ने 2-1 से जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने अंतिम वनडे में शतक जड़ा था, उन्हें एक पायदान का फायदा मिला और वह 22वीं रैंकिंग पर हैं. वहीं जॉनी बेयरस्टो एक पायदान के फायदे से 13वें स्थान पर पहुंच गये.

सैम बिलिंग्स (Sam Billings) 132 रन जुटाने के बाद रैंकिंग में 146वें स्थान से प्रवेश करने में सफल रहे. इंग्लैंड के गेंदबाजों में लेग स्पिनर आदिल राशिद (Adil Rashid) 29वें से 25वें स्थान पर पहुंच गए.