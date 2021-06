भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021) के फाइनल मुकाबले को लेकर टीम इंडिया (IND vs NZ) ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने मैच से चार दिन पहले अपनी रणनीति का खुलासा किया. रहाणे का मानना है कि इंग्‍लैंड की पिचों पर लेट शॉट खेलने से काफी फायदा होगा. Also Read - साउथम्‍पटन के पिच क्‍यूरेटर का खुलासा, तेज और उछाल भरी पिच पर होगा WTC का खिताबी मुकाबला

अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) की कप्‍तानी में ही भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में ऑस्‍ट्रेलिया को एक अनुभवहीन टीम की मदद से मात दी है. अब उन्‍हें विराट कोहली के सहयोगी के रूप में अपनी जिम्‍मेदारी निभानी है. Also Read - WTC Final में किसका पलड़ा भारी; न्यूजीलैंड के मुकाबले बेहतर है भारतीय बल्लेबाजी क्रम

अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने बीसीसीआई टीवी से कहा, ” आप कहते हैं कि एक बल्लेबाज के रूप में आपको हमेशा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पसंद हैं. इंग्लैंड एक ऐसी जगह है जहां अगर आप सेट होते हैं तो यह पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी हो जाती है. मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप जितने करीब से खेलते हैं, बाद में खेलते हैं, आपके लिए उतना ही अच्छा है. Also Read - WTC 2021: इंग्‍लैंड को हराकर कीवी टीम के हौंसले बुलंद, टॉम लेथम बोले- अब बड़ी चुनौती की बारी

“बल्लेबाज के तौर पर एक और चीज मुझे लगती है कि आप भले ही 70 पर बल्लेबाजी कर रहे हो या फिर 80 रन पर, आप कभी भी क्रीज पर जमते नहीं हो, क्योंकि एक गेंद पर आपके आउट होने का मौका बना रहता है.”

अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) डब्ल्यूटीसी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 17 टेस्ट मैचों में 1095 रन बनाए हैं. उन्होंने कहा कि फाइनल में पहुंचना आसान नहीं था और टीम ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया है.

अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने कहा, ” हमने दो सालों तक एक यूनिट के तौर पर खेला है. यही वजह है कि हम वर्ल्‍ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचे हैं. यहां तक पहुंचना आसान नहीं रहा है लेकिन जब से चैंपियनशिप की शुरूआत हुई है तब से लेकर अभी तक टीम ने एक यूनिट के तौर पर परफॉर्म किया है.”

उपकप्तान ने कहा, ” हां, ये एक अहम मैच है लेकिन हम इसे अन्य मैचों की तरह ही लेंगे. हमें यहां पर तैयारी का अच्छा मौका मिला है. व्यक्तिगत तौर पर मैं टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हिस्सा लेने के लिए काफी उत्साहित हूं. हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे स्वीकार करेंगे.”