India vs Australia, 2nd Test: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने आठ विकेट से जीत दर्ज की. विराट कोहली (Virat Kohli) की गैर मौजूदगी में कार्यवाहक कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) भारत की जीत के सूत्रधार बने. उन्‍होंने पहली पारी में शतक जमा कर भारत का लीड दिलवाई जो जीत का कारण बनी. इस जीत के साथ ही अजिंक्‍य रहाणे ने पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के बडे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने टेस्‍ट क्रिकेट में अपनी कप्‍तानी में भारत को लगातार तीन मुकाबलों में जीत दिलाई. खासबात ये है कि रहाणे ने अबतक केवल तीन मैचों में ही कप्‍तानी की है. उन्‍हें सभी तीन मैचों में जीत मिली. इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के नाम था. धोनी ने भी अपनी कप्‍तानी में भारत को पहले तीन मुकाबालों में जीत दिलाई थी.

आज की जीत के साथ भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर विदेशी धरती पर सर्वाधिक जीत का रिकॉर्ड भी बना लिया है. भारतीय टीम ने साल 2018-19 में हुए ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के दौरान भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्‍ट अपने नाम किया था. भारत के पास अब इस ग्राउंड पर सर्वाधिक चार जीत हो गई हैं, जो किसी भी एक विदेशी मैदान पर भारत के लिए सर्वाधिक है. भारत ने 14 टेस्‍ट मैच खेले हैं