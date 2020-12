मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्‍ट के तीसरे दिन भारत के कार्यवाहक कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane Run Out) को तीसरे अंपायर द्वारा रनआउट दिए जाने के बाद बवाल मच गया. ठीक इसी तर्ज पर ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान टिम पेन (Tim Paine) को नॉटआउट करार दिया गया था लेकिन रहाणे के मामले में तीसरे अंपायर ने उन्‍हें पवेलियन का रास्‍ता दिखा दिया. Also Read - IND vs AUS: रहाणे के शतक के बाद रवींद्र जडेजा की फिफ्टी, 326 पर सिमटा भारत, मिली 131 रन की बढ़त

पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई अंपायर साइमन टफेल (Simon Taufel) ने रहाणे को आउट करार दिया. हालांकि टिम पेन के मामले में पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई दिग्‍गज शेन वॉर्न (Shane Warne) ने कहा था कि अगर वो थर्ड अंपायर होते तो उन्‍हें आउट करार देते.

अजिंक्‍य रहाणे ने मैच में 112 रन की पारी खेली और रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर रन चुराने के प्रयास में वो आउट हुए. मामला तीसरे अंपायर के पास गया. इस बार भी ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसी टिम पेन के मामले में थी.

"The third umpire has got a shot here of the separation point and the bat on the line."

Simon Taufel explains the difference between Paine being not out on Day 1 and Rahane being out today #AUSvIND pic.twitter.com/b8UBQBDLDk

