नई दिल्ली: भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा अपनी बयानबाजी के लिए जाने पहचाने जाते हैं. इस टिका-टिप्पणी के कारण वो अक्सर ट्रोल भी किए जाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी वजह से फैन्स ने आकाश चोपड़ा की खिंचाई कर दी. बांग्लादेश के खिलाफ हुई सीरीज के अंतिम टी-20 मैच में जब दीपक चाहर ने अपनी गेंदबाजी से भारत को जीत दिला दी और हैट्रिक विकेट लेकर मैच के हीरो बन गए तब अचानक से आकाश का 9 साल पुराना ट्वीट वायरल होने लगा.

इस ट्वीट में आकाश, दीपक की भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे हैं. 18 वर्षीय दीपक के बारे में कमेंटेटर आकाश ने कहा था कि दीपक का नाम याद रखें. भविष्य में यह जरूर चमकेगा. हालांकि इस भविष्यवाणी में कोई दो राय तो नहीं है. पिछले कुछ मैच में दीपक शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज के रूप में खुद को स्थापित भी करने की कोशिश में लगे हुए हैं.

@MalhotraSaurabh I’ve spotted a young talent…Deepak Chahar in Rajasthan. Remember his name…you’d see a lot of him in the future 🙂 — Aakash Chopra (@cricketaakash) October 9, 2010

ये हैं कुछ मजेदार फैन्स ट्वीट्स:

“Aakash Gyanwaan Chopra” For A Reason 🙏 — Oggy 🤓 (DeepakChaharFC) (@SirOggyBilla) September 26, 2019

Are jofra sir — manoj pancholi (@manojpancholi45) November 12, 2019

Wow ! What a prophecy!! @msdhoni and @ChennaiIPL took you pretty seriously and ensured that he was brought to lime light and made to shine on International stage @deepak_chahar9 @BCCI — S Ramasubramanian (@Srsmanian72) November 13, 2019

And you all were busy thanking MS😉 — Ishita Srivastava (@IshitaS66128628) November 12, 2019

रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टी-20 मैच में हैट्रिक सहित कुल 6 विकेट लेने वाले इस प्रतिभावान गेंदबाज ने तीन दिन के अंदर टी-20 में दूसरी बार हैट्रिक लेकर तहलका मचा दिया. टी-20 मैच में हैट्रिक लेने वाले दीपक पहले पुरुष गेंदबाज भी बन गए. चाहर ने दूसरी हैट्रिक सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में राजस्थान की ओर से विदर्भ के खिलाफ मंगलवार को हासिल की. उन्होंने एक ओवर में हैट्रिक सहित कुल 4 विकेट अपने नाम किए.