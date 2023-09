बेंगलुरू। अनुभवी ललित उपाध्याय ने चीन के हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारत की 18 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम में वापसी की लेकिन स्ट्राइकर आकाशदीप सिंह और कार्ति सेलवम को टीम में जगह नहीं मिली. हॉकी इंडिया के चयनकर्ताओं ने इस महीने की शुरुआत में चेन्नई में एशियाई चैंपियन्स ट्रॉफी जीतने वाली टीम में शामिल तीन खिलाड़ियों आकाशदीप, कार्ति और डिफेंडर जुगराज सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया.

हरमनप्रीत कप्तान

ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह और मिडफील्डर हार्दिक सिंह एशियाई खेलों के लिए क्रमश: कप्तान और उप कप्तान की भूमिका निभाते रहेंगे. टीम में जुगराज की जगह संजय लेंगे जबकि आकाशदीप और कार्ति की जगह ललित और अभिषेक को टीम में शामिल किया गया है. टीम में पीआर श्रीजेश और कृष्ण बहादुकर पाठक के रूप में दो गोलकीपर शामिल हैं.

सविता को महिला टीम की कमान

इस बीच गोलकीपर सविता पूनिया एशियाई खेलों में 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की अगुआई करेंगी. पिछले महीने जर्मनी और स्पेन दौरे पर टीम में शामिल अनुभवी सुशीला चानू, बलजीत कौर और ज्योति छतरी को टीम में जगह नहीं मिली है.

एशियाई खेलों की टीमों के लिए यहां हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित विदाई समारोह के दौरान टीमों की आधिकारिक घोषणा की गई. पुरुषों की 12 टीमों की प्रतियोगिता में भारत को पूल ए में एशियाई खेलों के मौजूदा चैंपियन जापान, चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है जबकि पूल बी में कोरिया, मलेशिया, चीन, ओमान, थाईलैंड और इंडोनेशिया हैं.

जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम को कोरिया, मलेशिया, हांगकांग और सिंगापुर के साथ पूल ए में रखा गया है जबकि मौजूदा चैंपियन जापान, मेजबान चीन, थाईलैंड, कजाखस्तान और इंडोनेशिया पूल बी में हैं. भारतीय पुरुष टीम अपने अभियान की शुरुआत 24 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ करेगी जबकि महिला टीम 27 सितंबर को अपने शुरुआती मैच में सिंगापुर से भिड़ेंगी.