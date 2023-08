शूटिंग में भारत को मिला पांचवां ओलंपिक कोटा, अखिल श्योराण ने विश्व चैपिंयनशिप में जीता ब्रॉन्ज

बाकू (अजरबेजान). अखिल श्योराण ने रविवार को आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप की पुरुष राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक का खिताब जीता, इसके साथ ही भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग का पांचवां कोटा हासिल कर लिया.

ऑस्ट्रेलिया ने जीता स्वर्ण पदक:

अखिल आठ निशानेबाजों के फाइनल में 450.0 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे और अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल करने में सफल रहे, वह क्वालीफिकेशन के बाद 585 अंक के साथ छठे स्थान पर थे. ऑस्ट्रेलिया के एलेक्जेंडर शमिर्ल ने 462.6 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, चेक गणराज्य के पेत्र निमबर्स्की 459.2 अंक के साथ रजत पदक जीतने में सफल रहे.

भारतीय महिला टीम ने जीता स्वर्ण पदक

भारतीय महिला टीम ने 25 मीटर पिस्टल में चीनी ताइपै को हराकर स्वर्ण पदक जीता, टीम में रिदम सांगवान, एशा सिंह और मनु भाकर थी. तीनों ने 1744 अंक बनाये, चीन को कांस्य पदक मिला.सांगवान व्यक्तिगत फाइनल में आठवें स्थान पर रही और पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल करने में नाकाम रही. श्योराण, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और नीरज कुमार ने पुरूषों की थ्री पोजिशन पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता.

श्योराण ने कहा कि मेरे लिये यह बहुत मायने रखता है, हम इसके लिये काफी मेहनत कर रहे थे, विश्व चैम्पियनशिप चार साल में एक बार होती है, इसमें पदक जीतकर कोटा हासिल करना काफी संतोषजनक है.