FIFA World Cup 2026: अल्जीरिया ने जॉर्डन को 2-1 से हराया- अंतिम 21 मिनट में पलट दी बाजी, नॉकआउट की उम्मीदें बरकरार

जॉर्डन की टीम मैच के पहले हाफ में ही गोल कर अपनी बढ़त बनाए हुए थी लेकिन वह खेल खत्म होने से पहले अल्जीरिया के जवाबी हमलों को रोकने के लिए तैयार नहीं थी, जिसका खामियाजा उसे वर्ल्ड कप से बाहर होकर चुकाना पड़ा है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 23, 2026, 2:37 PM IST
Algeria beat Jordan
जॉर्डन के गोल पोस्ट पर हमला करता अल्जीरिया का खिलाड़ी (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • ग्रुप J मैच में दोनों टीमों के लिए करो या मरो का था मुकाबला, जॉर्डन ने अंतिम 21 मिनट में गंवाया खेल
  • पहले हाफ में ही 1-0 की बढ़त को उसने मैच में 68 मिनट तक बनाए रखी, 69वें मिनट से पलट गई बाजी
  • अल्जीरिया की ओर से पहले नाधीर बेनबौली ने और फिर 82वें मिनट में अमीन गौरी ने मारा गोल
  • FIFA वर्ल्ड कप में जॉर्डन का सफर ग्रुप स्टेज में हो जाएगा खत्म, अल्जीरिया ने नॉकआउट की बनाए रखी है उम्मीद

फीफा वर्ल्ड कप में अल्जीरिया ने ग्रुप J मुकाबले में हाथ से निकलती बाजी को अंतिम 21 मिनट में पलटकर कमाल कर दिया. टीम मैच में 68वें मिनट तक 0-1 से पिछड़ी थी और लग रहा था कि वह यहां हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगी, लेकिन 69वें मिनट में पहला गोल दागकर वह मैच को बराबरी पर लाई और फिर 82वें मिनट में दूसरा गोल दागकर उसने बढ़त ले ली. इस बढ़त को उसने मैच के एक्स्ट्रा टाइम तक भी कायम रखते हुए 2-1 से जीत दर्ज कर ली.

सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में खेले गए इस मैच को जीतकर उसने नॉकआउट राउंड में जगह बनाने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. मैच में पहला गोल कर बढ़त बनाने वाली जॉर्डन बाद की अवधि में कमजोर पड़ गई, जबकि अल्जीरिया ने दूसरे हाफ में 2 गोल करते हुए मैच अपने पक्ष में कर लिया. इस हार के साथ ही जॉर्डन विश्व कप से बाहर हो गया है.

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फीफा की रिपोर्ट के मुताबिक अल्जीरिया और जॉर्डन दोनों ने अपने शुरुआती मैच गंवाए थे. ऐसे में यह मैच दोनों टीमों के लिए नॉकआउट स्टेज के लिहाज से बेहद अहम था. अल्जीरिया ने धैर्य और करिश्माई खेल दिखाते हुए मैच अपने नाम कर अगले स्टेज की अपनी संभावना बरकरार रखी है.

मैच में गोल के साथ ही इस विश्व कप में गोल करने वाला अल्जीरिया 44वां देश बन गया. जॉर्डन की तरफ से पहले हाफ के 36 वें मिनट में निजार अल-राशदान ने गोल मारा, जबकि अल्जीरिया की तरफ से 69 वें मिनट में नाधीर बेनबौली ने और 82वें मिनट में अमीन गौरी गोल मारा.

इस नतीजे के साथ, अर्जेंटीना अब ग्रुप J का विजेता टॉपर बन गया है. डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 2 मैच जीते हैं और दोनों ही मैचों में लियोनेल मेसी के करिश्माई प्रदर्शन के दम पर बड़ी जीत हासिल की है. अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया था. तीनों ही गोल मेसी ने किए थे. दूसरे मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया, इस मैच में भी दोनों गोल मेसी ने किए. इन दो गोलों के माध्यम ने मेसी विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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