ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों महिला बिग बैश लीग (WBBL 2020) खेली जा रही है. रविवार को यहां सिडनी सिक्सर्स का मुकाबला मेलबर्न स्टार्स से था, जहां मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) की पत्नी एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए शानदार शतक अपने नाम किया. हीली ने सिर्फ 48 बॉल में यह शतक ठोक दिया. उनकी इस शानदार सेंचुरी का लुत्फ उनके पति स्टार्क ने भी उठाया, जो उस वक्त स्टैंड्स में ही बैठे थे. Also Read - मध्यक्रम बल्लेबाज नहीं चले तो ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष करेगी टीम इंडिया: शोएब अख्तर

सिडनी सिक्सर्स की खिलाड़ी हीली का यह बीबीएल में चौथा शतक है. इस पारी में उन्होंने रन आउट होने से पहले 52 बॉलों पर 15 चौके और 5 छक्कों की मदद से 111 रन ठोके. Also Read - 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को कोहली की कप्तानी की कमी खलेगी'

सिडनी सिक्सर्स की टीम को फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए आज मेलबर्न स्टार्स द्वारा मिली 178 रन की चुनौती को 19 ओवर में पूरा करना था. इसके लिए हीली और उनकी साथी बल्लेबाज एलिस पेरी ने धमाकेदार शुरुआत की और 15 ओवर में 150 रन बिना कोई विकेट गंवाए जोड़ लिए थे. हालांकि पहला विकेट गिरने के साथ ही सिडनी ने अलगी 10 बॉल में अपने 4 विकेट गंवा दिए.

इसके चलते वह 19 ओवर में यह चुनौती हासिल नहीं कर पाई लेकिन 20वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने यह लक्ष्य हासिल कर लिया. हालांकि सिक्सर्स की टीम चौथे स्थान के लिए स्कोचर्स से आगे नहीं निकल पाई.

HEALY HUNDRED!

She brings up a superb century off just 48 balls. What a legend #WBBL06 pic.twitter.com/ftTQwCcpIq

— Rebel Women's Big Bash League (@WBBL) November 22, 2020