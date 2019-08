Ambati Rayudu to return to cricket: बीते वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए नहीं चुने जाने के कारण अचानक से क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिकेटर अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) ने अपना इरादा बदल लिया है. रायडू एक बार फिर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं. उन्होंने इसके लिए घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद के लिए खेलने की इच्छा जताई है. इसके लिए उन्होंने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन (Hyderabad Cricket Association) को एक पत्र लिखा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रायडू ने Hyderabad Cricket Association को भेजे मेल में लिखा है कि इस साल जुलाई में उन्होंने भावनाओं में बहकर अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. अब मैं फिर से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलना चाहता हूं.

Ambati Rayudu took a u-turn: द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रायडू ने लिखा है कि वह इस मौके पर आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स टीम, पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण और नोएल डेविड का विशेष रूप से आभार जताना चाहता हूं जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया. इन्होंने ही मुझे यह समझाने की कोशिश की कि मुझमें अभी काफी क्रिकेट बचा हुआ है. रायडू ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को चलाने वाली समिति के प्रशासक प्रो. रत्नाकर शेट्टी को यह मेल भेजा है. रायडू ने कहा कि वह आने वाले समय में प्रतिभावान हैदराबाद टीम के साथ खेलने को लेकर उत्सुक हैं. मैं 10 सितंबर से हैदराबाद टीम से जुड़ने के लिए उपलब्ध हूं.

Ambati Rayudu to come out of retirement: रायडू के इस पत्र का हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य सेलेक्टर नोएल डेविड (Noel David) ने स्वागत किया है. उनका कहना है कि 33 वर्षीय इस खिलाड़ी में अभी कम से कम 5 साल का क्रिकेट बचा हुआ है. डेविड ने कहा कि यह हमारे से अच्छी खबर है. मैं अब भी मानता हूं कि रायडू अभी कम से कम 5 साल तक क्रिकेट खेल सकते हैं. इसके साथ ही वह युवा खिलाड़ियों को ग्रूम कर सकते हैं, जो हमारे लिए काफी अहम है. पिछले साल उनके बिना हमारी टीम को रणजी ट्रॉफी में संघर्ष करना पड़ा था. उन्होंने कहा कि रायडू का खेलने का तरीका और उनका अनुभव हमारे बहुत काम आएगा.

दरअसल, रायडू, वर्ल्ड कप टीम में चयन नहीं होने से नाराज थे. रायडू ने जुलाई 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था. उन्होंने 55 इंटरनेशनल एकदिवसी मैचों में 1694 रन बनाया है. इसमें 3 शतक और 10 अर्धशतक हैं. उन्होंने 6 इंटरनेशनल टी-20 मैच खेला है.