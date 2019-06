नई दिल्ली : टीम इंडिया के खिलाफ मैनचेस्टर में मिली हार के बाद पाकिस्तानी टीम निराश है. पाक की हार से टीम के समर्थक और चाहने वाले काफी दुखी हैं. इस सिलसिले में पाकिस्तान मूल के बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि वो भारत से मिली हार का बदला लेंगे. आमिर अगले महीने सउदी अरब में भारत के नीरज गोयत से बॉक्सिंग रिंग में भिड़ेंगे. आमिर ने सोशल मीडिया पर नीरज को चैलेंज भी किया. नीरज ने इसका बहुत ही रोचक जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आमिर खान मेरे साथ भारत की जीत को देखेंगे.

दरअसल पाकिस्तान मूल के बॉक्सर आमिर बचपन से ही मैनचेस्टर में रहे हैं और यहीं से उन्होंने बॉक्सिंग की शुरुआत की. रविवार को भारत से मिली हार ने उन्हें काफी निराश किया. यही वजह है कि उन्होंने नीरज को चुनौती दे दी. नीरज और आमिर 12 जुलाई को बॉक्सिंग मैच खेलेंगे. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्डकप 2019 में भारत के खिलाफ हारा है. मैं इसका बदला 12 जुलाई को नॉकआउट में नीरज गोयत को हराकर लूंगा.

Pakistan lost to India today #ICCWorldCup2019 come July 12th I will avenge the loss and knock out Neeraj Goyat on our upcoming fight in #SaudiArabia

इंडिया के बॉक्सर नीरज गोयत ने आमिर के इस चैलेंज का जवाब दिया. उन्होंने ट्वीट किया, सपने देखते रहो आमिर खान. आप मेरी और भारत की जीत के गवाह रहोगे.

keep dreaming 😂😂 @amirkingkhan You will witness my victory and india’s as well #khangoyat #IndPak https://t.co/NWXGuVwzZj

आमिर ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक सलाह भी दी है. उन्होंने लिखा, मैं पाकिस्तानी टीम को कुछ सलाह देकर मदद करना चाहूंगा.

Would love to help Pakistan cricket team with some advise on how to stay fit and strong. How to be disciplined on food, diet and training. The team has talent but need to improve on Strength & conditioning and focus @TheRealPCB pic.twitter.com/GEUplrqdpP

