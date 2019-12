हैदराबाद टी20 (Hyderabad T20I) के दौरान भारतीय कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और वेस्‍टइंडीज के तेज गेंदबाज केसरिक विलियम्‍स के बीच विवाद सभी ने देखा। विराट कोहली ने (INDvsWI) विलियम्‍स की स्‍लेजिंग का जवाब मैच के दौरान उन्‍हीं के अंदाज में दिया। मैच के बाद महानायक अमिताभ बच्‍चन ने भी विराट की तारीफ करते हुए केसरिक विलियम्‍स पर चुटकी ली।

भारतीय टीम ने हैदराबाद टी20 मुकाबले में 208 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करते हुए आठ गेंद पहले ही छह विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। विराट कोहली ने इस मैच में अंतरराष्‍ट्रीय टी20 क्रिकेट के इतिहास में अपनी सर्वश्रेष्‍ठ 94 रन की पारी खेली।

पढ़ें:- वेस्‍टइंडीज दौरे से शुरू हुआ था केसरिक विलियम्‍स से विवाद, विराट ने बताई पूरी कहानी

अमिताभ बच्‍चन ने केसरिक विलियम्‍स को विराट कोहली के करारे जवाब के बाद एक इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट डाला। बिग बी ने पोस्‍ट के साथ स्‍माइली पोस्‍ट करते हुए अपनी फिल्‍म अमर अकबर एंथनी के एंथनी भाई के अदाज में यह पोस्‍ट डाला।

उन्‍होंने लिखा, “यार कितनी बार बोला मई तेरेको कि विराट को मत छेड़, लेकिन तुम सुनते कहां हो। अब विराट ने पर्ची लिख के तुम्‍हें दे दी ना हाथ में।”

अमिताभ बच्‍चन ने अपने पोस्‍ट में आगे लिखा, “देखों-देखों अब वेस्‍टइंडीज का चेहरा देखा। कितना मारा है रे उसका।”

T 3570 –

यार कितनी बार बोला मई तेरे को .. की Virat को मत छेड़ , मत छेड़ , मत छेड़ …

पन सुनताइच किधर है तुम …

अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!!

देख देख .. WI का चेहरा देख ; कितना मारा उसको , कितना मारा !!

( with due respects to Anthony bhai , of AAA ) pic.twitter.com/BypjyHdA86

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 6, 2019