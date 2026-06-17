'खोपड़ी में चढ़ गया है पूरा इंडिया WATCHEGA ... ', Zee के FIFA World Cup 2026 कैंपेन पर अमिताभ बच्चन का आया मजेदार रिएक्शन

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के कैंपेन से अमिताभ बच्चन काफी प्रभावित नजर आए. सोशल मीडिया और ब्लॉग में उन्होंने 'पूरा इंडिया वॉचेगा' टैगलाइन की तारीफ करते हुए मजेदार रिएक्शन दिया.

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 (Image: AI)

FIFA World Cup 2026 के विज्ञापन ने अमिताभ बच्चन का ध्यान खींचा

‘पूरा इंडिया वॉचेगा’ टैगलाइन की बिग बी ने जमकर तारीफ

अमिताभ बच्चन का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल

ब्लॉग में बोले, विज्ञापन की लाइन दिमाग में बैठ गई

बिग बी की प्रतिक्रिया के बाद कैंपेन बना चर्चा का विषय

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप दुनियाभर के फुटबॉल फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है. टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून को हुई थी और इसकी ओपनिंग सेरेमनी में कई इंटरनेशनल कलाकारों ने हिस्सा लिया. इसी बीच FIFA World Cup 2026 के विज्ञापन (Ad) ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का ध्यान अपनी ओर खींचा.

सोशल मीडिया पर शेयर किया मजेदार रिएक्शन

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस विज्ञापन की जमकर तारीफ की. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि FIFA World Cup का विज्ञापन काफी दिलचस्प है और इसमें इस्तेमाल की गई भाषा उन्हें बेहद पसंद आई. खास तौर पर विज्ञापन की लाइन ‘पूरा इंडिया वॉचेगा’ की उन्होंने जमकर तारीफ की. बिग बी का ये पोस्ट ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फैंस भी इस पर तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

ब्लॉग में भी किया विज्ञापन का जिक्र

सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में भी इस विज्ञापन का जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि टीवी पर बार-बार दिखाया जा रहा ये प्रचार उनके दिमाग में बैठ गया है. मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा कि ‘पूरा इंडिया वॉचेगा’ वाली लाइन उनकी खोपड़ी में चढ़ गई है. उनके इस अंदाज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इससे साफ है कि ये विज्ञापन दर्शकों पर मजबूत छाप छोड़ने में सफल रहा है.

T 5772 – aahaa haah haa haaaa haa haa ..

FIFA world Cup का AD., जो चलता है .. वाह .. क्या भाषा बनायी है :

POORA INDIA, WATCHEGA !!! हाह हाह हाह हाह हाह !!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 14, 2026

फुटबॉल का बढ़ता क्रेज और चर्चा में आया कैंपेन

भारत में फुटबॉल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और FIFA World Cup जैसे बड़े टूर्नामेंट को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. ऐसे में टूर्नामेंट के प्रचार के लिए तैयार किया गया ये कैंपेन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार की प्रतिक्रिया मिलने के बाद ये विज्ञापन और ज्यादा चर्चा में आ गया है. सोशल मीडिया पर भी लोग इसकी टैगलाइन को लेकर बातें कर रहे हैं.