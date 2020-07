सदी के महानायक अमिताभ बच्‍चन (Amitabh Bachchan Tested Corona Positive) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्‍होंने स्‍वयं शनिवार को ट्विटर के माध्‍यम से फैन्‍स को इसकी जानकारी दी. अमिताभ बच्‍चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बड़ी संख्‍या में फैन्‍स ने उनके लिए दुआएं की. क्रिकेट जगत से भी सितारों ने सीनियर बच्‍चन के लिए प्रार्थना की. Also Read - सचिन से लेकर सोनम कपूर-ममता बनर्जी तक ने बिग बी के लिए मांगी दुआएं, सरहद पार भी हो रही प्रार्थना

अमिताभ बच्‍चन के अलावा बेटे अभिषेक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. हालांकि पत्‍नी जया और बहू ऐशवर्या राय की रिपोर्ट नेगेटिव है. अमिताभ और अभिषेकका फिलहाल इलाज चल रह है. Also Read - Rajasthan Update: गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अब राज्य से बाहर जाने के लिए जरूरी होगा ई-पास, ये हैं यात्रा के नए नियम

बिग बी ने ट्विटर पर लिखा, “मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और मुझे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. परिवार के अन्‍य सदस्‍य और घर के स्‍टाफ का भी टेस्‍ट कराया गया है. उनके टेस्‍ट का रिजल्‍ट आना अभी बाकी है. जो सभी लोग पिछले 10 दिनों में मेरे काफी करीब आए हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना टेस्‍ट करा लें.” Also Read - कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ी, शव को दफनाने के लिए ऑटो रिक्‍शा में ले गए

मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्विटर पर लिखा, “अमित भी अपना ध्‍यान रखिए, मैं भगवान से आपके जल्‍द ठीक होने की प्रार्थना करूंगा.”

Take care Amit ji. Praying for your good health and quick recovery. 🙏🏼 https://t.co/KRwPQ9RQZT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 11, 2020

शोएब अख्‍तर (Shoaib Akhtar) ने लिखा, “अमित जी आप जल्‍द ठीक हो जाइये. सरहद पार से भी आपके सभी फैन आपके जल्‍द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.”

Get well soon Amit ji. Prayers for a speedy recovery from all your fans across the border. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) July 11, 2020

मोहम्‍मद कैफ ने लिखा, “बच्‍चन साहब इंशाअल्लाह आप जल्‍द ठीक हो जाएंगे. ऐसी मेरी कामना है.”

Praying for your speedy recovery, Bachchan saab. Get well soon. Inshaallah https://t.co/NmrhoRPrbW — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 11, 2020

मदन लाल ने कहा, “सर, आप जल्‍द ठीक हो जाएंगे. सकारात्‍मक चीजें आपकी ओर आगे बढ़ रही है.”

Wishing you a speedy recovery. Sir you will be fine soon @SrBachchan . Positive vibes and prayers coming your way . — Madan Lal (@MadanLal1983) July 11, 2020

वाशिंगटन सुंदर ने कहा, “आप जल्‍छ ठीक हो जाएंगे सर. मैं आपके जल्‍द ठीक होने के लिए प्रार्थना करूंगा.”

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

हरभजन सिंह बोले, “मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर, आप जल्‍दी ठीक हो जाएंगे.”

Get well soon Sir 🕉🙏🙏 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) July 11, 2020

सुरेश रैना ने भी अमिताभ बच्‍चन के जल्‍द ठीक होने की कामना की. आरपी सिंह और इरफान पठान की तरफ से भी बिग बी को जल्‍द ठीक होने की शुभकामनाएं दी गई.