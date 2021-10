India vs Pakistan in T20 World Cup: क्रिकेट मैदान पर भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच होने वाले मुकाबले इस खेल के सबसे रोमांचक मैच होते हैं. अगर दोनों टीमें वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भिड़ती हैं तो क्रिकेट फैन्स इस मैच को फाइनल से पहले का फाइनल करार देते हैं. ये दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी जब भी आमने-सामने होते हैं तो मैच जीतने के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी जी-जान लगा देते हैं.Also Read - IPL 2021- Glenn Maxwell वाली स्पीड से बैटिंग नहीं कर सकते Virat Kohli: Gautam Gambhir

हालांकि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद शर्मनाक है. वनडे और टी20 दोनों ही फॉर्मेट में वह कभी भारत के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर पाया है. अगर इस बार वह ऐसा कर देती है तो पाकिस्तान के एक बड़े निवेशक टीम को इस जीत के बदले ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के नए अध्यक्ष रमीज राजा (Ramiz Raja) ने खुद इस बात की पुष्टी की है. क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान की एक खबर के मुताबिक, रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान के एक बड़े व्यापारी ने उन्हें यह वादा किया है कि अगर उनकी टीम आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत को मात दे देती है तो उन्हें वह ब्लैंक चेक सौंपेंगे.

पीसीबी चीफ रमीज राजा को बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी वाली टीम पर पूरा भरोसा है कि वह इस बार अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत को वर्ल्ड कप में हराने में सफल होगी.

रमीज ने कहा, ‘एक बड़े निवेशक ने मुझे कहा कि पीसीबी के लिए एक ब्लैंक चेक तैयार है अगर पाकिस्तान आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भारत को हरा देता है तब.’ रमीज राजा ने यह बात इंटर प्रोविन्शियल कोऑर्डिनेशन (IPC) की सीनेट स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में यह बात कही.

बता दें वर्ल्ड कप में दोनों टीमों का सामना कुल 12 बार हुआ है. इस दौरान दोनों टीमें 7 बार वनडे वर्ल्ड कप में तो वहीं 5 बार टी20 वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं. वनडे वर्ल्ड कप उसका रिकॉर्ड 7-0 है, जबकि टी20 वर्ल्ड कप में भी वह आज तक भारत से जीत नहीं पाया है.

साल 2007 में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें पहली बार भिड़ी थी, तब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच टाई जरूर खेला था लेकिन यह मैच भी उसने बोल्ड आउट से गंवा दिया था.