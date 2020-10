Also Read - Covid 19 Update: 71 लाख के पार पहुंचे कोरोना संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 816 लोगों की मौत

View this post on Instagram

Also Read - Covid Vaccine in India: स्वास्थ मंत्री ने कहा- कुछ हफ्तों में शुरू हो सकती है Feluda Paper Strip Test की प्रक्रिया

You were saying.. 🌻