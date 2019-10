आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्‍थान रॉयल्‍स ने ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स को अपना नया हेड कोच नियुक्‍त किया है. एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स अगले तीन साल तक राजस्‍थान की टीम के मुख्‍य कोच का पद संभालेंगे.

कोचिंग के क्षेत्र में मैकडॉनल्ड्स का रिकॉर्ड बेहद शानदार है. ऑस्‍ट्रेलिया के घरेलू टूर्नामेंट शेफील्ड शील्‍ड में वो विक्‍टोरिया की टीम के साथ जुड़े थे. कोचिंग देने के पहले ही साल में उन्‍होंने विक्‍टोरिया को टूर्नामेंट में जीत दिलाई.

पिछले बिग बैश लीग सीजन में वो मेलबर्न रेनेगेड्स फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े. मेलबर्न की टीम इस सीजन में सातवें स्‍थान से लंबी छलांग लगाते हुए सीधे खिताब पर कब्‍जा करने वाली टीम बनी.

ANNOUNCEMENT

Say hello to our new Head Coach Andrew McDonald

Here’s a lot more about him #HallaBol #RoyalsFamily

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) October 21, 2019