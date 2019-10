अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने एंडी मोल्स (Andy Moles) को अपना नया निदेशक नियुक्त किया है. 58 साल के मोल्स इंग्लैंड में कोचिंग करते हैं. उन्हें एसीबी ने अपना मुख्य चयनकर्ता भी बनाया है.

एसीबी ने ट्वीट करते हुए बताया, “एंडी मोल्स को क्रिकेट निदेशक और मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है. वह अफगानिस्तान के हाल ही में खत्म हुए बांग्लादेश दौर पर टीम के अंतरिम मुख्य कोच थे. उनको खेल में 25 साल का विशाल अनुभव है और वह लेवल-4 के कोच भी हैं.”

Andy Moles appointed as Director of Cricket and Chief Selector.

Mr. Moles served as interim head coach of Afghanistan in the recently concluded tour of Bangladesh. He has a vast experience of over 25 years in the sport and is a Level-4 Coach as well. pic.twitter.com/Z7IXme4H9I

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 3, 2019