नई दिल्ली: भारतीय युवा बल्लेबाज और विकेटकीपर ऋषभ पंत रविवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी-20 इंटरनेशनल मैच के दौरान स्टंप के पीछे एमएस धोनी की अनुपस्थिति में ज्यादा प्रभावित नहीं कर सके. 22 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कप्तान रोहित शर्मा को 10 वें ओवर की आखिरी गेंद पर सौम्या सरकार के खिलाफ रिव्यु लेने के लिए जबरदस्ती किया लेकिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल इस मौके पर अनिश्चित थे. पंत की आत्मविश्वास को देख रोहित ने डीआरएस का विकल्प चुना मगर वो कामयाब नहीं हो पाए और इस तरह भारत ने अपना एक रिव्यु का मौका गंवा दिया.

यही नहीं, पंत ने इस महत्वपूर्ण मैच में कई बार ऐसी गलतियां की जिससे एक बार फिर वो आलोचनाओं के घेरे में आ गए. मुशफिकुर रहीम के खिलाफ पंत ने दो बार डीआरएस के मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर सकें. रहीम अपनी विजयी पारी में दो बारएलबीडब्ल्यू का शिकार हुए थे मगर स्टंप्स के पीछे खड़े पंत को इसकी भनक तक नहीं लगी. मुशफिकुर रहीम ने 43 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्के की मदद से 60 रन की पारी खेल कर टीम को जीत की राह पर खड़ा कर दिया.

पंत के इस प्रदर्शन से नाराज फैन्स ने ट्विटर पर उन्हें खूब ट्रोल किया. ये हैं कुछ ट्वीट्स :

I know Indian cricket fans will always love MS Dhoni (well of course!)… But to see Delhi crowd jeer Rishabh Pant with “Dhoni Dhoni” chant at failed DRS appeal is disappointing. This is Pant’s homeground… for crying out loud. Show some love to the kid. #IndvBan — Chetan Narula (@chetannarula) November 3, 2019

For 15 years we almost forgot that India always lacked a proper wicketkeeper batsman in the past. Today we are back to square one. #INDvBAN — Smoking Skills HMP (@SmokingSkills_) November 3, 2019

When some1 says – Pant can replace MS DHONI and I be like –

😂😂😂😂 pic.twitter.com/dBVQfCFZ0w — Deep Kumar (@deep_kumar07) November 3, 2019

#IndvsBan

Rohit Sharma telling Rishab Pant

DRS means Dhoni Review System#MajorMissingDhoni pic.twitter.com/ULPP8Wfuig — Ronil (@Ronil__Mehta) November 3, 2019

My reaction to those people who say Rishab Pant is replacement of Dhoni’s.#IndvsBan pic.twitter.com/6t6BAorlz0 — Gautam singh (@gautams437) November 3, 2019

Dhoni sitting at home and watching Rishabh Pant in today’s match. #INDvBAN pic.twitter.com/HixjQkxIs0 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) November 3, 2019

बल्लेबाजी की बात करें तो पंत ने 27 रन की अहम पारी तो खेली मगर हमेशा की तरह वो इस पारी को भी बड़ी पारी में तब्दील करने में फेल हो गए. भारतीय टीम ने शिखर धवन की 41 रन की पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 148/6 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान बांग्‍लादेश ने तीन गेंद बाकी रहते ही मैच अपने नाम कर लिया.