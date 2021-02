Wasim Jaffer Controversy: मुस्लिम खिलाड़ियों को तरजीह देने के उत्तराखंड क्रिकेट संघ के आरापों का सामना कर रहे पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर के समर्थन में अनिल कुंबले उतरे हैं. कुंबले ने कहा कि वे जाफर के साथ हैं. इससे पहले उत्तराखंड क्रिकेट संघ से मतभेदों के कारण कोच के पद से इस्तीफा देने वाले भारत के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने बुधवार को प्रदेश संघ के सचिव के इन आरोपों को खारिज किया कि उन्होंने टीम में मजहब के आधार पर चयन की कोशिश की. Also Read - Tapovan Rescue Operation Latest Updates: तपोवन टनल में अचानक पानी बढ़ने से रुका रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू हुआ; रैनी गांव के पास अलर्ट जारी

भारत के लिये 31 टेस्ट खेल चुके जाफर ने कहा कि टीम में मुस्लिम खिलाड़ियों को तरजीह देने के उत्तराखंड क्रिकेट संघ के सचिव माहिम वर्मा के आरोपों से उन्हें काफी तकलीफ पहुंची है. जाफर ने चयन में दखल और चयनकर्ताओं तथा संघ के सचिव के पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर मंगलवार को इस्तीफा दे दिया था.

जाफर के समर्थन में अनिल कुंबले ने ट्वीट कर कहा, "तुम्हारे साथ हूं वसीम. सही काम किया. दुर्भाग्य से, यह वो खिलाड़ी हैं जो आपकी मेंटॉरशिप को मिस करेंगे."

With you Wasim. Did the right thing. Unfortunately it’s the players who’ll miss your mentor ship.

— Anil Kumble (@anilkumble1074) February 11, 2021