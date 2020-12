भारत की अंकिता रैना (Ankita Raina) ने जॉर्जिया की अपनी जोड़ीदार कैटरीन गोर्गोद्जे (Ekaterine Gorgodze) के साथ मिलकर 1 लाख डॉलर की इनामी राशि वाला अल हबटूर महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है. अंकिता के लिए यह साल शानदार रहा है. कोविड- 19 के इस मुश्किल दौर में यह उनका तीसरा डबल्स खिताब है. Also Read - एशियाई खेल 2018: भारतीय टेनिस खिलाड़ी बोपन्ना-अंकिता प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंचे

भारत और जॉर्जिया की इस गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने शनिवार हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में स्पेन की अलियोना बोलसोवा जादोइनोव और स्लोवाकिया की काजा जुवान की जोड़ी पर 6-4, 3-6, 10-6 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया. जीत के बाद अंकिता ने कहा कि एकल (सिंगल) सर्किट की सफलता की तुलना नहीं की जा सकती लेकिन युगल (डबल्स) ड्रॉ की अहमियत भी कम नहीं है.

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, 'डबल्स से मुझे हमेशा सिंगल में मदद मिली है. मैंने करियर में डबल्स में अच्छा करने के बाद हमेशा ही सिंगल में अच्छा किया है. आपको अच्छे खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करने और खेलने का मौका मिलता है.'

अंकिता का यह इस सीजन का चौथा डबल्स फाइनल था लेकिन यह कैलेंडर की सबसे बड़ी ट्रॉफी थी क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो दो खिताब जीते थे वे 25,000 डॉलर स्तर के थे. इस साल फरवरी में उन्होंने 3 फाइनल में प्रवेश किया, जिसमें से उन्होंने बिबियाने शूफ्स के साथ थाईलैंड के नोंथाबुरी में लगातार खिताब जीते थे और जोधपुर में हमवतन स्नेहल माने के साथ उप विजेता रही थीं.

