जहां सीखी थी रिंग की पहली बारीकी, वहीं लौटे गोल्डन बॉक्सर अंकुश पंघाल; डॉ. सुभाष चंद्रा से लिया आशीर्वाद

हिसार के अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 80kg बॉक्सिंग वर्ग का गोल्ड मेडल जीता. ऐतिहासिक जीत के बाद अंकुश ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया.

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अंकुश ने साल 2017 में सिर्फ 11 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी.

हरियाणा में हिसार जिले के गांव भेरिया में रहने वाले 22 वर्षीय बॉक्सर अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG 2026) में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की. इस ऐतिहासिक जीत के बाद, अंकुश ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने डॉ. चंद्रा के पैर छुए. डॉ. सुभाष चंद्रा ने अंकुश को शानदार सफलता के लिए बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. इस मुलाकात में अंकुश के कोच सावंत भी मौजूद रहे. बता दें इस बॉक्सर ने डॉ. सुभाष चंद्रा फाउंडेशन से बॉक्सिंग की बारीकियां सीखी हैं. फाउंडेशन के मार्गदर्शन और उनकी कड़ी मेहनत ने अंकुश को इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई.

अंकुश ने 11 साल की उम्र में थामा था बॉक्सिंग का साथ

अंकुश ने साल 2017 में सिर्फ 11 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी. छह भाई-बहनों वाले परिवार में बड़े हुए अंकुश को खेलों का शौक अपने भाई और बहन को देखकर आया. पिता सुरेश पंघाल रोजाना बेटे को गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग सेंटर तक लेकर जाते और फिर वापस लाते थे. शुरुआत में लोगों ने अंकुश की कम उम्र और छोटी कद-काठी को लेकर खूब बातें बनाईं, लेकिन परिवार ने उनका साथ नहीं छोड़ा. साल 2018 में पहली स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल में अंकुश हार गए थे और उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना लिया था. लेकिन पिता और कोच ने समझाया कि एक हार से करियर खत्म नहीं होता. इसके बाद उन्होंने दोगुनी मेहनत से वापसी की.

सेमीफाइनल में 5-0 से जीत, फिर जीता गोल्ड

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अंकुश ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से हराकर फाइनल का टिकट काटा था. इसके साथ ही उनका सिल्वर मेडल पक्का हो गया था, लेकिन अंकुश की नजर गोल्ड पर थी. फाइनल मुकाबले में उनका सामना इंग्लैंड के डिमेजी शिट्टू से हुआ. करीब 15 मिनट चले इस मुकाबले में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड अपने नाम कर लिया. रिंग में उनकी सटीक पंचिंग, तेज फुटवर्क और काउंटर अटैक ने विरोधी को टिकने का मौका नहीं दिया.

रोज 5 घंटे करते थे मेहनत, बनाई मजबूत पकड़

बता दें गोल्ड मेडल के लक्ष्य के लिए अंकुश रोज करीब 5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं. सुबह दो घंटे और शाम तीन घंटे के अभ्यास में फिटनेस, पंचिंग स्पीड, फुटवर्क और काउंटर अटैक पर ध्यान दिया जाता है. कोच ने बताया अंकुश की सबसे बड़ी ताकत उनका काउंटर अटैक है. वे पहले प्रतिद्वंद्वी को हमला करने देते हैं और सही समय पर उसके पंच को मिस कराकर तेज पलटवार करते. डॉ. सुभाष चंद्रा ने अंकुश की इस सफलता को क्षेत्र और देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताया और उम्मीद जताई कि वह आगे भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराते रहेंगे.