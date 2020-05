भारत क्रिकेट इतिहास की सबसे सफल सलामी जोड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने साथ मिलकर वनडे में 176 साझेदारियां बनाई हैं। इस दौरान इन दोनों ने 47.55 की औसत से 8,227 रन बनाए। Also Read - करियर बेस्ट फिटनेस हासिल कर चुके डेविड वार्नर का अगला लक्ष्य 2023 वनडे विश्व कप

हालांकि पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली को लगता है कि अगर इन दोनों खिलाड़ियों को वनडे के मौजूदा नियमों के साथ खेलने का मौका मिलता तो वो 4,000 रन ज्यादा बनाते।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने इन दोनों के आंकड़े अपने ट्विटर पर डाले और लिखा, "वनडे में किसी और जोड़ी ने 6,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं किया है।"

Another 4000 or so ..2 new balls..wow .. sounds like a cover drive flying to the boundary in the first over of the game.. for the remaining 50 overs..@ICC @sachin_rt https://t.co/rJOaQpg3at

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) May 12, 2020