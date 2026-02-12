By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में घनघोर बेइज्जती- पैसों के चलते होटल बुकिंग रद्द- घंटों सड़कों पर रहे खिलाड़ी
पाकिस्तान की हॉकी टीम इन दिनों FIH प्रो लीग के दूसरे चरण में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई है. यहां पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने होटल के बिल का भुगतान नहीं करा. इससे होटल की बुकिंग रद्द होगी.
FIH प्रो लीग में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तान के हॉकी खिलाड़ियों को उस वक्त एक नई मुसीबत में फंसना पड़ा, जब उसके हॉकी संघ (PHF) होटल के बिलों का भुगतान नहीं करा पाया, जिससे होटल बुकिंग रद्द हो गई.इसके चलते उसकी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को कैनबरा पहुंचने के बाद कई घंटे सड़क पर बिताने पड़े.
टीम के सूत्रों के अनुसार खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को घंटों तक सड़क पर रहना पड़ा. एक सूत्र ने बताया, ‘खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए कैनबरा में एक 4 सितारा होटल में कमरे बुक किए गए थे. उन्हें बताया गया था कि पाकिस्तान खेल बोर्ड और पीएचएफ ने कैनबरा में उनके रहने के लिये सारे भुगतान कर दिए हैं.’
सूत्र ने कहा, ‘लेकिन पिछले सप्ताह कैनबरा पहुंचने पर पता चला कि उस होटल में कोई बुकिंग थी ही नहीं. टीम के मुख्य कोच ताहिर जमां टाइम जोन अलग होने के कारण पीएसबी और पीएचएफ अधिकारियों से संपर्क नहीं कर सके.’
सू्त्र ने कहा, ‘ताहिर ने उन्हें इस स्थिति के बारे में बताया कि लाहौर से लंबा सफर करके आए खिलाड़ियों के पास आराम करने की कोई जगह नहीं है.’ हॉकी पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है और टीम प्रो लीग में ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसी शीर्ष टीमों से खेल रही है.
सूत्र ने बताया कि कई घंटे बाहर इंतजार करने के बाद होटल प्रबंधन ने खिलाड़ियों को कुछ कमरे दिए. सूत्र ने कहा, ‘कमरे उपलब्ध नहीं थे लिहाजा एक ही कमरे में दो तीन खिलाड़ी रुके और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलने स्टेडियम गए जिसमें 2-3 से पराजय मिली.’
इससे पहले अर्जेंटीना में प्रो लीग के पहले चरण में खिलाड़ियों को दैनिक भत्ते नहीं मिले थे, जिससे विदेश में उन्हें पैसों की किल्लत हो गई. कैनबरा में टीम मैनेजर के बिना गई है क्योंकि नियमित मैनेजर और पूर्व ओलंपियन अंजुम सईद को पीएचएफ ने निकाल दिया है. उन्हें वापिस लौटते समय फ्लाइट में सिगरेट पीते पाया गया और हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों से उनकी झड़प भी हुई.
सूत्र ने बताया कि कैनबरा में कुछ स्थानीय पाकिस्तानी लोगों से संपर्क किया गया, जिन्होंने आकर उनकी मदद की. पाकिस्तान प्रो लीग के सभी छह मैच हार चुका है.’
(भाषा से)
