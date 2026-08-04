जींद की बेटी अंशु मलिक की पहलवानी का सफर, छोटी उम्र में अखाड़े से दुनिया के मंच तक बनाई पहचान

अंशु ने बेहद कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था. साल 2016 में उन्होंने एशियन कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद 2018 में वर्ल्ड कैडेट और जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. साल 2019 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर ली.

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हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली अंशु मलिक ने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर भारतीय कुश्ती में एक अलग पहचान बनाई है. कुश्ती परिवार में जन्मीं अंशु ने छोटी उम्र में ही अखाड़े का रास्ता चुन लिया था और आज वह देश की सबसे सफल महिला पहलवानों में शामिल हैं. साल 2021 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर वह इस टूर्नामेंट में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं. इसके अलावा वह एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और दो बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं.

कुश्ती परिवार में हुआ जन्म, पिता से मिली प्रेरणा

अंशु मलिक का जन्म 5 अगस्त 2001 को हरियाणा के जींद जिले के निडानी गांव में हुआ था. उनके पिता धर्मवीर मलिक भी पहलवान रह चुके हैं और 1990 के दशक में भारतीय जूनियर कुश्ती टीम का हिस्सा रहे थे. घर के माहौल में ही अंशु को कुश्ती की शुरुआती प्रेरणा मिली. जब अंशु सिर्फ 11 साल की थीं, तभी उन्होंने अपने पिता से कहा था कि वह भी कुश्ती सीखना चाहती हैं. उनकी मां चाहती थीं कि बेटी पढ़ाई करके डॉक्टर बने, लेकिन पिता ने अंशु के जुनून को पहचाना और उनका पूरा साथ दिया. इसके बाद उनकी ट्रेनिंग चौधरी भारत सिंह मेमोरियल स्कूल के अखाड़े में शुरू हुई.

छोटी उम्र में ही दिखाया दम

अंशु ने बेहद कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना शुरू कर दिया था. साल 2016 में उन्होंने एशियन कैडेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता. इसके बाद 2018 में वर्ल्ड कैडेट और जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. साल 2019 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर ली. साल 2020 में अंशु मलिक ने माटेओ पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में सिल्वर मेडल जीता और एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज हासिल किया. इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई किया.

आसान नहीं था ओलंपिक का सफर

हालांकि ओलंपिक में उनका सफर आसान नहीं रहा. 57 किलोग्राम भार वर्ग में चोट के कारण वह राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेलारूस की इरीना कुराचकिना से हार गईं. लेकिन अंशु ने हार नहीं मानी और अगले ही साल वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर शानदार वापसी की. साल 2022 में अंशु मलिक ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया और भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता. इसके बाद उन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में भी हिस्सा लिया. हालांकि वहां उन्हें प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका की हेलेन मारोलिस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

मेहनत और हौसले की मिसाल हैं अंशु

अंशु एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में तीन बार पदक जीत चुकी हैं. कुश्ती में उनके शानदार योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अंशु मलिक की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की सफलता नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है. गांव के अखाड़े से निकलकर दुनिया के बड़े मंच तक पहुंचने वाली अंशु ने साबित किया है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है. उनकी उपलब्धियां देश की नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं. (IANS Hindi)