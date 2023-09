World Wrestling Championships 2023 : भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल (Antim Panghal) ने गुरुवार को सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 53 किग्रा स्पर्धा में स्वीडन की दो बार की यूरोपीय चैंपियन एम्मा जोना डेनिस मालमग्रेन (Emma Jonna Denise Malmgren) को हराकर कांस्य पदक जीता.

इस जीत के साथ पंघाल ने भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया, जो अगले साल होने वाले खेलों के लिए कुश्ती में देश का पहला कोटा है. दो बार की U20 विश्व चैंपियन, पंघाल ने जोना मालमग्रेन पर दबदबा बनाया और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर कांस्य पदक मैच 16-6 से जीत लिया.

Antim Panghal was weeping yesterday after losing her semifinal bout in the last second. Today she beat 2x European champion Jonna Malmgren 16-6 to win at the 2023 Wrestling Worlds. Antim, 19, now the youngest 🇮🇳 medallist at the World Championships. Video – Dangalarenatv Insta pic.twitter.com/Of9NyjvbEq

— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) September 21, 2023