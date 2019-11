नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता अरबाज खान सोमवार की सुबह जब अचानक से बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से हवाई अड्डे पर मुलाकात कर बैठे तब वो बेहद खुश हो गए और इस खुशी को उन्होंने ट्वीट कर अपने फैन्स के साथ बांटी. सलमान खान के साथ दबंग 3 के सह निर्माता रहे अरबाज ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम से मुलाकात की और इस मौके को यादगार बनाने के लिए सेल्फी भी खिंच ली. अरबाज ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, “दिल्ली हवाई अड्डे पर विजयी बांग्लादेश क्रिकेट टीम से मुलाकात की. मुश्फिकुर रहीम अविश्वसनीय थे, आगे एक रोमांचक प्रतियोगिता के लिए उत्सुक”.

Met the victorious Bangladesh cricket team at the Delhi airport 😀 Mushfiqur Rahim was incredible 👍 looking forward to an exciting contest ahead 😊 pic.twitter.com/RQK23pJwro

— Arbaaz Khan (@arbaazSkhan) November 4, 2019