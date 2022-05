भारतीय पुरूष कम्पाउंड तीरंदाजी टीम ने शनिवार को फाइनल में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फ्रांस को दो अंक से पछाड़कर विश्व कप के दूसरे चरण में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीता.Also Read - वंशवाद को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर पलटवार, गोविंद डोटासरा ने पूछा- राजनाथ के बेटे को टिकट किसने दिया ?

वहीं मोहन भारद्वाज ने भी विश्व कप व्यक्तिगत रजत पदक जीतने के दौरान मौजूदा विश्व चैम्पियन निको विएनर को हराकर उलटफेर करके सुर्खियां बटोरीं. इससे भारतीय कम्पाउंड तीरंदाजों ने अपने रिकर्व साथियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन दिखाया.

ओलंपिक में शामिल रिकर्व स्पर्धा में भारतीय तीरंदाजों ने अपना अभियान एक दिन पहले एकमात्र कांस्य पदक (महिला टीम स्पर्धा में) से समाप्त किया था.

GOLD medal for India at Archery World Cup Stage 2 in Gwangju.

India’s Compund Men’s team of Abhishek Verma, Rajat Chauhan & Aman Saini beat France 232-230.

Its 2nd consecutive World Cup Gold medal for the trio. pic.twitter.com/nDaoI3iH4K

