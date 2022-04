Archery World Cup Stage 1: भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण एक में दूसरा स्वर्ण पदक जीत लिया है. रविवार (24 अप्रैल) को अंताल्या में तरुणदीप राय (Tarundeep Rai) और रिद्धि (Ridhi) फोर की मिश्रित टीम ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए शूट ऑफ में ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दी. पहली बार जोड़ी बनाकर खेल रहे दो बार के ओलंपियन राय और युवा रिद्धि पहले 0-2 और फिर 2-4 से पिछड़ रहे थे लेकिन भारतीय तोड़ी ने धैर्य बरकरार रखते हुए 5-4 (35-37, 36-33, 39-40, 38-37) (18-17) से जीत दर्ज की.Also Read - india's men's team wins compound gold at Archery World Cup in Shanghai । तीरंदाजी विश्व कपः भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने जीता गोल्ड मेडल

भारत ने इस तरह कैलेंडर वर्ष के पहले टूर्नामेंट में अपने अभियान का अंत दो स्वर्ण पदक के साथ किया. शनिवार को अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी की कंपाउंड पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था. ग्वांगझू एशियाई खेल 2010 में रजत पदक जीतने वाले 38 साल के राय का विश्व कप में पहला मिश्रित टीम पदक है.

सत्रह साल की रिद्धि का यह विश्व कप में पहला पदक है. इस जोड़ी ने शानदार जज्बा दिखाते हुए दो बार पिछड़ने के बाद जीत दर्ज की. शूट आफ में दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने नौ अंक जुटाए जबकि ब्रायोनी पिटमैन और एलेक्स वाइस की ब्रिटेन की जोड़ी ने नौ और आठ अंक जुटाए.

भारतीय जोड़ी की शुरुआत खराब रही. दोनों ने पहले दो प्रयास में आठ-आठ अंक जुटाए और पहला सेट दो अंक से हार गए. राय और रिद्धि दूसरे सेट को जीतकर स्कोर बराबर करने में सफल रहे जब ब्रिटेन की जोड़ी ने सात और आठ अंक के साथ खराब प्रदर्शन किया.

A tremendous performance gives India the gold medal in Antalya 🥇#ArcheryWorldCup pic.twitter.com/iHBDmtewxQ

— World Archery (@worldarchery) April 24, 2022