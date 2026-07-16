FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड से पिछड़ने के बाद मेसी ने दिखाया जादू, अर्जेंटीना को 2-1 से जीताकर फाइनल में पहुंचा

अटलांटा स्टेडियम में खेले गए मैच में अर्जेंटीना की टीम मैच के अंतिम लम्हो तक 0-1 से पीछे थी. 85वें मिनट में टीम ने पहला गोल करने के बाद इंजरी टाइम में दूसरा गोल दागकर उसने इंग्लैंड को खिताब की दौड़ से बाहर कर दिया.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 16, 2026, 7:26 AM IST
Argentina Beat England
इंग्लैंड को हराकर अर्जेंटीना फाइनल में (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • अंतिम 7 मिनटों में अर्जेंटीना ने पलटा मैच का पासा
  • कप्तान लियोनेल मेसी ने किए 2 असिस्ट, 2-1 से जीता अर्जेंटीना
  • फाइनल में 2010 की चैम्पियन स्पेन से होगा डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना का सामाना
  • अर्जेंटीना के लिए एन्जो फर्नांडीज और लौटारो मार्टिनीज ने दागे गोल

फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है. इस टूर्नामेंट में अपना खिताब बचाने उतरी अर्जेंटीना की टीम अब तीसरे वर्ल्ड कप खिताब से सिर्फ 1 जीत दूर है. रविवार को (भारत में सोमवार रात) खेले जाने वाले फाइनल में उसका मुकाबला 2010 की चैम्पियन स्पेन से होगा. इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान लियोनल मेसी पहले हाफ में जूझते दिख रहे थे. इसके बाद दूसरे हाफ के अंतिम लम्हों में उन्होंने अपना जलवा बिखेरा और दो गोल करने में टीम की मदद की, जिसकी बदौलत टीम फाइनल में एंट्री कर गई.

मेसी ने पहले हाफ में विरोधी खिलाड़ियों को 15 बार गेंद गंवाई, जो किसी बड़े टूर्नामेंट में 2018 से उनका सबसे खराब प्रदर्शन है. इस बीच बेहद दबाव के बीच मैच के अंतिम लम्हों में उन्होंने दिखाया कि आखिर क्यों उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है. पहले एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में मेसी के पास को गोल में बदलकर अर्जेंटीना को बराबरी दिलाई, जबकि सात मिनट बाद स्थानापन्न खिलाड़ी लॉटेरो मार्टिनेज (90+2 मिनट) ने अपने कप्तान के क्रॉस पर हेडर से गोल दागकर टीम की जीत तय कर दी.

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इंग्लैंड को इससे पहले 55वें मिनट में एंथोनी गोर्डन ने बढ़त दिलाई थी. तीसरे स्थान के प्ले ऑफ में इंग्लैंड का सामना फ्रांस से होगा, जिसे स्पेन ने पहले सेमीफाइनल में मंगलवार को 2-0 से हराया था. पहले हाफ में अधिकांश समय दोनों टीम प्रभावी मूव बनाने के लिए जूझती नजर आईं, जिससे दोनों ही गोलकीपर को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. दोनों टीम ने मिलकर मध्यांतर (हाफ टाइम) से पहले 19 फाउल किए, जबकि गोल पर कोई शॉट नहीं मारा.

इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए अपनी शुरुआती प्लेइंग XI में 3 बदलाव किए. मैनेजर थॉमस ट्यूशेल ने रीस जेम्स और जेड स्पेंस को रक्षापंक्ति में जगह दी, जबकि विंगर के तौर पर नोनी माडुके की जगह मोर्गन रोजर्स ने ली. अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने भी एक बदलाव करते हुए रोड्रिगो डि पॉल की जगह जूलियानो सिमियोन को मौका दिया.

दोनों टीमों ने आक्रामक शुरुआत की, लेकिन साथ ही सतर्क रवैया भी अपनाया, जिससे शुरुआती 12 मिनट में 8 फाउल हुए लेकिन गोल की तरफ एक भी शॉट नहीं लगा. अर्जेंटीना ने इसमें से पांच जबकि इंग्लैंड ने तीन फाउल किए.

अर्जेंटीना की टीम भाग्यशाली रही कि उसके खिलाड़ियों के रफ खेल के बावजूद शुरुआती 30 मिनट में उसके किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड नहीं दिखाया गया. एंजो फर्नांडीज ने चौथे मिनट में इलियट एंडरसन और फिर 32वें मिनट में टीम के पेनल्टी एरिया में ज्यूड बेलिंघम के खिलाफ फाउल किया लेकिन अमेरिकी रैफरी इस्माइल एलफेथ ने उन्हें पीला कार्ड नहीं दिखाया.

अर्जेंटीना के खिलाड़ी के फाउल पर इंग्लैंड को 37वे मिनट में फ्री किक मिली. जेम्स ने इसे बाईं तरफ से गोल की तरफ पहुंचाने की कोशिश की लेकिन गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने आसानी से खतरे को टाल दिया. कप्तान हैरी केन और गोर्डन ने मेसी के खिलाफ जानबूझकर फाउल करने की कोशिश की लेकिन अर्जेंटीना के दिग्गज के खिलाफ टैकल फाउल किया एंडरसन ने जिसके लिए उन्हें 38वें मिनट में मैच का पहला पीला कार्ड दिखाया गया.

रैफरी एलफेथ ने 42वें मिनट में मोर्गन रोजर्स को खींचने के लिए अर्जेंटीना के लिसांड्रो मार्टिनेज को भी पीला कार्ड दिखाया. बेलिंघम ने इस बीच स्पेंस के पास पर गेंद को आगे बढ़ाया लेकिन अर्जेंटीना की रक्षापंक्ति ने उनके प्रयास को आसानी से विफल कर दिया. अर्जेंटीना ने दूसरे हाफ में तेज शुरुआत की. जूलियन अल्वारेज ने शुरुआती 2 मिनट में ही इंग्लैंड के डिफेंस को दो बार परेशान किया लेकिन गोलकीपर जोर्डन पिकफोर्ड ने उनके हमलों को नाकाम कर दिया. पहले पिकफोर्ड ने अपनी बाईं ओर एक शानदार बचाव करते हुए अल्वारेज के प्रयास को विफल किया.

अल्वारेज इसके बाद स्पेंस को छकाते हुए आगे बढ़े लेकिन एक बार फिर दीवार की तरह खड़े पिकफोर्ड को भेदने में नाकाम रहे. बेलिंघम के खिलाफ फाउल करने के लिए 51वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो को पीला कार्ड दिखाया गया. यह उसी तरह का फाउल था जो मार्टिनेज ने रोजर्स के खिलाफ किया था.

दोनों सेंटर बैक को पीला कार्ड दिखाए जाने के बाद अर्जेंटीना की टीम थोड़ी सतर्क नजर आई जिसका फायदा इंग्लैंड ने उठाया. कप्तान केन ने 55वें मिनट में शानदार मूव बनाया. उन्होंने गेंद को डेकलन राइस की ओर बढ़ाया, जिन्होंने रोजर्स को दाईं ओर से पास दिया. रोजर्स ने दाएं पैर से एक शानदार क्रॉस बॉक्स में पहुंचाया और गोर्डन ने एमिलियानो को पछाड़ते हुए गेंद को गोल में डाल दिया.

तीन मिनट बाद अर्जेंटीना ने पलटवार करते हुए शानदार मूव बनाया लेकिन स्पेंस ने इंग्लैंड के पेनल्टी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे सिमियोन को स्लाइडिंग टैकल करके रोक दिया. दोनों टीम ने इस बीच तेजी दिखाते हुए कुछ मूव बनाए लेकिन सफलता नहीं मिली. राइस के कमजोर प्रयास को इस बीच एमिलियानो ने आसानी से रोका जबकि केन के 30 यार्ड की दूरी से लगाए शॉट को भी अर्जेंटीना के डिफेंस ने नाकाम कर दिया.

अर्जेंटीना ने 64वें मिनट में बदलाव करते हुए लिएंड्रो पेरेडेस की जगह निको गोंजालेज को मैदान में उतारा और उन्होंने तुरंत अपनी छाप छोड़ने का प्रयास किया. मेसी ने 69वें मिनट में पेनल्टी एरिया के बीच में एक शानदार क्रॉस दिया और गोंजालेज ने उसे हेडर से निचले कोने की तरफ भेजा लेकिन पिकफोर्ड ने गोल लाइन पर गोता लगाते हुए उसे रोक दिया.

अर्जेंटीना ने तेजी बनाए रखने के लिए सिमियोन, नेहुएल मोलिना और लिसांड्रो मार्टिनेज की जगह रोड्रिगो डि पॉल, गोंजालो मोंटिएल और निकोलस ओटामेंडी को मैदान में उतारा जबकि इंग्लैंड ने गोर्डन को बाहर करके एजरी कोन्सा को अंदर बुलाया. अर्जेंटीना को इस बीच बराबरी हासिल करने का सुनहरा मौका मिला लेकिन एलेक्सिस मैक एलिस्टर का हैडर गोल पोस्ट से टकरा गया.

अर्जेंटीना के लगातार हमलों से बने दबाव के बीच इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति बिखरी हुई नजर आने लगी और केन की अगुआई वाली टीम भाग्यशाली रही कि विरोधी टीम बराबरी का गोल नहीं कर पाई.

अर्जेंटीना को हालांकि लगातार हमलों का फायदा 85वें मिनट में मिला, जब मेसी के पास पर फर्नांडीज ने गोल दागा. मेसी ने फर्नांडीज को पास दिया. इंग्लैंड के सभी डिफेंडर पेनल्टी क्षेत्र के अंदर थे लेकिन चेल्सी के मिडफील्डर ने पिकफोर्ड को छकाते हुए शानदार शॉट मारा और अर्जेंटीना को बराबरी दिला दी. पिकफोर्ड ने इससे कुछ ही सेकंड पहले फर्नांडीज को गोल करने से रोका था.

लग रहा था कि मैच अतिरिक्त समय में खिंचेगा तब मेसी ने एक बार फिर अपने पैरों को जादू बिखेरा. इस 39 साल के खिलाड़ी ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में दाईं छोर से एक शानदार क्रॉस दिया और वह भी अपने उस पैर से जिसे कमजोर माना जाता है. मार्टिनेज ने गोलमुख के समीप जबरदस्त हैडर लगाकर गेंद को गोल में पहुंचाकर स्टेडियम में मौजूदा दर्शकों को रोमांचित कर दिया और अर्जेंटीना की जीत सुनिश्चित की.

(एजेंसी: भाषा)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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