स्विट्जरलैंड को 3-1 से रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचा अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम तक जारी रहा रोमांच, मेसी-अल्वारेज बने जीत के हीरो

Argentina FIFA World Cup 2026 semifinals: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक बेहद रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा टाइम में 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. लियोनेल मेसी की मौजूदगी और जूलियन अल्वारेज के जादुई गोल ने अर्जेंटीना को खिताबी जीत के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है.

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फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची अर्जेंटीना

अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को एक्स्ट्रा टाइम में संघर्ष के बाद 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह पक्की की,

मैच के 10वें मिनट में मैक एलिस्टर के गोल के लिए असिस्ट कर लियोनेल मेसी ने 6 विश्व कप में अपने कुल असिस्ट की संख्या 10 पहुंचा दी है.

1-1 की बराबरी के बाद 112वें मिनट में जूलियन अल्वारेज ने डी-बॉक्स के कोने से एक शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर अर्जेंटीना को 2-1 की बढ़त दिलाई

अब बुधवार को अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना थॉमस ट्यूशेल की इंग्लैंड टीम से होगा, जिसने नॉर्वे को 2-1 से हराया है,

Argentina vs Switzerland World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला फुटबॉल इतिहास के सबसे रोमांचक और संघर्षपूर्ण मैचों में दर्ज हो गया है. कंसास सिटी के एरोहेड स्टेडियम में जब अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें आमने-सामने उतरीं, तो दर्शकों को अंत तक यह अंदाजा नहीं था कि मैच का फैसला एक्स्ट्रा टाइम में जाकर होगा. 10 खिलाड़ियों वाली स्विट्जरलैंड की टीम ने विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को नाकों चने चबवा दिए, लेकिन आखिर में अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज के जादुई गोल ने मैच का पासा पलट दिया.

मेसी का असिस्ट रिकॉर्ड

मैच की शुरुआत शानदार रही. 10वें मिनट में अर्जेंटीना को एक कॉर्नर मिला. स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने एक सटीक क्रॉस डाला, जिस पर लिवरपूल के मिडफील्डर एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने शानदार हेडर लगाकर गेंद को सीधे गोल पोस्ट में डाल दिया. इस असिस्ट के साथ मेसी विश्व कप के इतिहास में 10 असिस्ट करने वाले महानतम खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए.

स्विट्जरलैंड की वापसी

एक गोल से पिछड़ने के बाद स्विट्जरलैंड ने हार नहीं मानी. मैच के 67वें मिनट में डैन एनडॉय ने रिकाडौ रोड्रिगेज के पास पर गोल कर अपनी टीम को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया. लेकिन इसके ठीक 5 मिनट बाद स्विस टीम को बड़ा झटका लगा, जब उनके स्टार खिलाड़ी ब्रील एम्बोलो को सिम्युलेशन यानि डाइव मारने के लिए दूसरा येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया.

एक्स्ट्रा टाइम में अल्वारेज और लाउतारो का जलवा

निर्धारित 90 मिनट तक मैच 1-1 की बराबरी पर रहने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया. 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही स्विस टीम ने अर्जेंटीना के हमलों का डटकर सामना किया. लेकिन 112वें मिनट में जूलियन अल्वारेज ने डी-बॉक्स के बाईं ओर से एक जादुई कर्लिंग शॉट खेला, जो सीधे टॉप कॉर्नर में जा घुसा और स्कोर 2-1 हो गया. मैच के 120वें मिनट में लाउतारो मार्टिनेज ने एक और गोल दागकर अर्जेंटीना की 3-1 से शानदार जीत सुनिश्चित कर दी. अब बुधवार को अटलांटा में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा.