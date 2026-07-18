FIFA 2026: विश्व कप फाइनल में नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, बोले ऐसा करना टीम के जीत के लिए जरूरी

Argentina President Javier Milei: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई विश्व कप फाइनल स्टेडियम में नहीं जाएंगे. इसकी वजह एक अंधविश्वास है, जिसके बारे में उन्होंने खुद बताया है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 18, 2026, 5:04 PM IST
Argentina President Javier Milei
Argentina President Javier Milei (Image: ANI)

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने साफ कर दिया है कि वह रविवार को स्पेन के खिलाफ होने वाला फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल देखने स्टेडियम नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह यह मुकाबला अपने सरकारी आवास से ही देखेंगे. इसके पीछे कोई सुरक्षा या कार्यक्रम की वजह नहीं, बल्कि उनका अंधविश्वास है. मिलेई का मानना है कि जिस तरह उन्होंने अब तक टीम के सभी मुकाबले घर से देखे हैं और अर्जेंटीना हर मैच जीता है, उसी तरह फाइनल भी घर से देखने पर टीम की जीत की संभावना बनी रहेगी.

एक ही जैकेट पहनकर देखेंगे फाइनल मैच

राष्ट्रपति मिलेई ने बताया कि वह फाइनल के दौरान वही पुरानी भारी जैकेट पहनेंगे, जिसे उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में पहना है. उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी बताया. स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान उन्हें गर्मी लगी और उन्होंने कुछ देर के लिए जैकेट उतार दी. उसी समय अर्जेंटीना ने गोल खा लिया. इसके बाद उन्होंने तुरंत जैकेट दोबारा पहन ली और फिर पूरे मैच में नहीं उतारी. तब से वह मानते हैं कि यह जैकेट उनकी टीम के लिए शुभ है और फाइनल में भी इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे.

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अर्जेंटीना में अंधविश्वास का है अलग ही महत्व

अर्जेंटीना में फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है. यहां कई लोग अपनी टीम की जीत के लिए अलग-अलग तरह के अंधविश्वास मानते हैं. कुछ लोग हर मैच में एक ही कपड़े पहनते हैं, कुछ पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी टीम की जर्सी तक नहीं धोते. कई लोग हर मुकाबला घर के उसी कोने में बैठकर देखते हैं, जहां से पहले जीत मिली थी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग मिस्र के खिलाफ मैच के दौरान बाइबल पढ़ने लगे और टीम ने गोल कर दिया. इसके बाद उन्होंने हर मैच में वही तरीका अपनाया.

राष्ट्रपति क्यों नहीं जाते बड़े मैच देखने?

अर्जेंटीना के राष्ट्रपतियों के बीच भी यह अंधविश्वास काफी पुराना माना जाता है. इसकी शुरुआत 1990 के फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी है. उस समय के राष्ट्रपति कार्लोस मेनेम शुरुआती मैच से पहले टीम से मिलने पहुंचे थे. इसके बाद अर्जेंटीना को कैमरून के खिलाफ बड़ा उलटफेर झेलना पड़ा. उस हार के बाद कई लोगों ने उन्हें टीम के लिए अशुभ मान लिया. तभी से देश में यह धारणा बन गई कि मौजूदा राष्ट्रपति अगर बड़े मैच में स्टेडियम जाएंगे तो टीम के लिए अच्छा नहीं होगा. इसी वजह से बाद के कई राष्ट्रपतियों ने भी राष्ट्रीय टीम के अहम मुकाबलों से दूरी बनाए रखी.

स्पेन के खिलाफ खिताब बचाने उतरेगा अर्जेंटीना

अब पूरी दुनिया की नजर स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल पर है. मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरा विश्व कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा. वहीं स्पेन लंबे इंतजार के बाद फिर से खिताब अपने नाम करना चाहेगा. ऐसे में राष्ट्रपति जेवियर मिलेई भी करोड़ों अर्जेंटीना के प्रशंसकों की तरह टीवी के सामने बैठकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाएंगे. उनका मानना है कि अगर उन्होंने अपना पुराना तरीका नहीं बदला तो अर्जेंटीना एक बार फिर विश्व चैंपियन बन सकता है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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