FIFA 2026: भारत में कब और कहां देखें स्पेन बनाम अर्जेंटीना फाइनल, टीवी और मोबाइल दोनों पर देख सकेंगे मुकाबला

FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा विश्व कप 2026 फाइनल कब शुरू होगा, भारत में कहां देखें लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग, जानिए मैच का समय और पूरी जानकारी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: July 18, 2026, 8:01 PM IST
FIFA 2026: भारत में कब और कहां देखें स्पेन बनाम अर्जेंटीना फाइनल, टीवी और मोबाइल दोनों पर देख सकेंगे मुकाबला
FIFA Live Streaming (Image: AI)
  • रात 12:30 बजे शुरू होगा मैच
  • अर्जेंटीना और स्पेन में खिताबी भिड़ंत
  • ZEE5 पर देखें लाइव स्ट्रीमिंग
  • न्यू जर्सी में खेला जाएगा फाइनल

FIFA World Cup 2026: करीब एक महीने तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद फीफा विश्व कप 2026 अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है. अब फाइनल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना 2010 की विश्व विजेता स्पेन से होगा. दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और अब ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगी. सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया, जबकि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई. फुटबॉल प्रेमियों को इस मुकाबले का लंबे समय से इंतजार है.

कहां खेला जाएगा फाइनल और क्या होगा खास?

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेला जाएगा. यह स्टेडियम 80 हजार से ज्यादा दर्शकों की क्षमता रखता है. पहली बार न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र में विश्व कप का फाइनल आयोजित हो रहा है. इस मुकाबले की एक और खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप फाइनल में हाफटाइम एंटरटेनमेंट शो भी होगा. इसके चलते हाफटाइम का समय पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहेगा. दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल फैंस की नजर इस ऐतिहासिक मुकाबले पर रहेगी.

और पढ़ें: FIFA 2026: विश्व कप फाइनल में नहीं जाएंगे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, बोले ऐसा करना टीम की जीत के लिए जरूरी

दोनों टीमें किस रिकॉर्ड के लिए उतरेंगी मैदान में?

अर्जेंटीना चौथी बार विश्व कप ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगा. टीम इससे पहले 1978, 1986 और 2022 में चैंपियन बन चुकी है. वहीं स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार विश्व कप जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा. विश्व कप के इतिहास में दोनों टीमों की अब तक सिर्फ एक बार भिड़ंत हुई है. 1966 के विश्व कप में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था. अर्जेंटीना आठवीं बार फाइनल खेलेगा, जबकि स्पेन का यह दूसरा विश्व कप फाइनल होगा.

भारत में कितने बजे शुरू होगा मैच?

भारत में फुटबॉल फैंस को इस मुकाबले के लिए रविवार देर रात तक इंतजार करना होगा. भारतीय समय के अनुसार अर्जेंटीना और स्पेन के बीच विश्व कप फाइनल सोमवार, 20 जुलाई 2026 को रात 12:30 बजे शुरू होगा. यानी भारत में यह मुकाबला आधी रात के बाद देखा जाएगा. अगर आप इस ऐतिहासिक मैच का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते हैं, तो पहले से अपनी तैयारी कर लें क्योंकि मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

भारत में लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में फीफा विश्व कप 2026 फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग ZEE5 पर देखी जा सकेगी. वहीं टीवी पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण Unite8 Sports चैनलों पर होगा. इसके अलावा कई न्यूज वेबसाइट्स और स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मैच के लाइव अपडेट भी देंगे. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाला यह मुकाबला इस विश्व कप का सबसे बड़ा मैच माना जा रहा है. ऐसे में दुनियाभर के करोड़ों फुटबॉल फैंस की नजर इस खिताबी भिड़ंत पर टिकी रहेगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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