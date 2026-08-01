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भारत की बेटियों का 'गोल्डन पंच', कॉमनवेल्थ गेम्स में एक दिन में 5 गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अरुंधति चौधरी ने महिलाओं की 70 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. जानिए कैसे भारत की महिला मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 5 गोल्ड जीतकर ग्लासगो में दबदबा बनाया.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 1, 2026, 11:24 PM IST
भारत की बेटियों का 'गोल्डन पंच', कॉमनवेल्थ गेम्स में एक दिन में 5 गोल्ड जीतकर बनाया रिकॉर्ड
अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं. (Photo from IANS)
  • अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीता
  • उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड की शांटेल रीड को 5-0 से हराया
  • भारत की महिला बॉक्सरों ने अब तक 5 गोल्ड अपने नाम कर लिए
  • साक्षी, प्रिया, जैस्मिन और प्रीति ने भी अपने-अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीते

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की महिला मुक्केबाज शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. शनिवार (1 अगस्त) को अरुंधति चौधरी ने महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की शांटेल रीड को 5-0 के एकतरफा फैसले से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. उनकी तेज काउंटर पंचिंग, बेहतरीन डिफेंस और शानदार रिंग मूवमेंट ने विपक्षी खिलाड़ी को वापसी का कोई मौका नहीं दिया. पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने सेमीफाइनल से लेकर फाइनल तक हर मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा.

अरुंधति ने शुरुआत से आखिर तक दिखाया दम

बता दें अरुंधति चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं. उनसे पहले प्रिया ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की मैरी-बाथूल अल-अहमदिएह को 4-1 से हराकर गोल्ड जीता. साक्षी ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड की रूबी व्हाइट को 5-0 से मात दी. वहीं जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 से हराया, जबकि प्रीति पवार ने 54 किलोग्राम वर्ग में कनाडा की एस.एस. डेलगाडो को 5-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया.

और पढ़ें: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत की बेटियों का डबल धमाका, प्रीति और जैस्मिन के पंच ने जिताया गोल्ड

भारत की लवलीना ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया

इसके बाद, भारत की लवलीना बोरगोहेन को ऑस्ट्रेलिया की एम्मा-सू ग्रीनट्री ने 4-1 के स्प्लिट डिसीजन से हराया. पहले राउंड में ऑस्ट्रेलियाई बॉक्सर ने अपना दमखम दिखाते हुए 4 जजों से 10-10 अंक हासिल किए. इसके बाद लवलीना ने शानदार कमबैक करते हुए दूसरे राउंड को 4-1 से अपने पक्ष में किया. तीसरे राउंड में 4 जजों ने एम्मा के पक्ष में 10-10 अंक दिए, जिसके साथ लवलीना को सिल्वर मेडल मिला.

मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंचा भारत

ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय महिला बॉक्सर जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. भारत ने बॉक्सिंग में अब तक 7 मेडल हासिल कर लिए हैं. इनमें 5 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल है. भारतीय टीम से बाकी मुकाबलों में भी ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है. 11 गोल्ड, 16 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर पहुंच गया है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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